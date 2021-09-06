2021 2022 yarıl tatili (sömestir) ne zaman? 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Okullar 6 Eylül'de tüm sınıflarda yüz yüze olacak şekilde açıldı. Okulların açılması ile milyonlarca öğrenci yeniden yüz yüze eğitim için okulları doldurdu. Tatile doyamayan bazı öğrenciler daha okulun ilk gününden 2021 2022 yarıl tatili (sömestir) ne zaman? İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? gibi soruları sormaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim döneminin takvimini açıkladı. İşte 2021-2022'de tatil günleri...

Okullar 6 Eylül'de tüm sınıflarda yüz yüze olacak şekilde açıldı. Okulların açılması ile milyonlarca öğrenci yeniden yüz yüze eğitim için okulları doldurdu. Tatile doyamayan bazı öğrenciler daha okulun ilk gününden 2021 2022 yarıl tatili (sömestir) ne zaman? İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? gibi soruları sormaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim döneminin takvimini açıkladı. İşte 2021-2022'de tatil günleri...

Mİlyonlarca öprenci 1.5 senedir ara kaldığı okullarına kavuştu. Okullarda ilk ders zili 6 Eylül'de çaldı. Okula başlayan öğrenciler ara tatillerin ve sömstr tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor? Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı 2021-2022 eğitim öğretim takviminde okulların ne zaman açılacağını, ara tatillerin ne zaman olacağını ve okulların ne zaman kapanacağını duyurdu. Yarıyıl tatilini (15 tatili) bekleyen milyonlarca öğrenci 2021 2022 yarıl tatili (sömestir) ne zaman? 15 tatil ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021-2022 sömestir tatilinin başlama tarihi...

2021 2022 yarıl tatili (sömestir) ne zaman?

2021-2022 yılında 15 tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Ara tatil ne zaman?

Yeni dönemde ara tatil uygulamasına devam edilecek. Ara tatillerin ilki 15-19 Kasım 2021 tarihinde olacak. 2. ara tatil ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde olacak. Ara tatiller 1 hafta olacak.

2021-2022 eğitim takvimi

2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması: 31 Ağustos 2021

Örgün ve Yaygın Eğitim ve Öğretim Kurumlarında 2021 - 2022 Ders yılının başlaması: 06 Eylül 2021

I. Dönem Ara Tatili ve Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları: 15-19 Kasım 2021

Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında I. Yarıyılın sona ermesi: 21 Ocak 2022

Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında II. Yarıyılın başlaması: 07 Şubat 2022

II. Dönem Ara Tatil ve Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları. 11-15 Nisan 2022

Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında 2021 - 2022 Ders Yılının Sona Ermesi: 17 Haziran 2022

46. Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları: 20 - 30 Haziran 2022

Sömestir tatili nedir?

Sömestir tatili veya yarıyıl tatili, akademik yılın birinci döneminin ardından okullarda eğitim-öğretime verilen ara. Çoğunlukla şubat ayına denk geldiği için şubat tatili ve genellikle 15 günlük bir tatil olduğu için -özellikle çocuklar tarafından- 15 tatil olarak da adlandırılır. Öğrenciler, öğretmenler ve okulların idari personeli bu dönemi dinlenerek ve akademik yılın ikinci dönemine hazırlık yaparak geçirirler. Birinci dönemin sonunda, sömestir tatili başlamadan önce öğrenciler yarıyıl karnelerini alırlar.

Türkçeye Fransızcadan geçen sömestir sözcüğü, Fransızcada akademik veya idari yılın her bir yarı dönemine verilen addır.

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