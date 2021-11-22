2021-2022 sorumluluk sınavları ne zaman? 2021 lise 10, 11 ve 12. sınıf sorumluluk (telafi) sınavları başladı mı?

2021 lise 10, 11 ve 12. sınıf sorumluluk (telafi) sınavları başladı mı? Geçmiş dönemlerde derslerinden zayıf not alan bir çok lise öğrencisi sorumluluk sınavlarına katılarak derslerinden geçmeye çalışıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının 1. döneminde de lise sorumluluk sınavları yapılıyor. Sorumluluk sınavlarına katılacak olan öğrenciler 2021-2022 sorumluluk sınavları ne zaman? 2021 lise sorumluluk sınavları başladı mı? sorularına yanıt arıyor. İşte 2021 yılı sorumluluk sınavları tarihi...

2021 lise 10, 11 ve 12. sınıf sorumluluk (telafi) sınavları başladı mı? Geçmiş dönemlerde derslerinden zayıf not alan bir çok lise öğrencisi sorumluluk sınavlarına katılarak derslerinden geçmeye çalışıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının 1. döneminde de lise sorumluluk sınavları yapılıyor. Sorumluluk sınavlarına katılacak olan öğrenciler 2021-2022 sorumluluk sınavları ne zaman? 2021 lise sorumluluk sınavları başladı mı? sorularına yanıt arıyor. İşte 2021 yılı sorumluluk sınavları tarihi...

Koronavirüs pandemisi nedeniyle öğrenciler uzun süreninin ardından yeniden okullarda yüz yüze eğitime başladı. Öğrenciler okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken okullarda ilk sınavlarını da tamamladı. Geçmiş dönemlerde sınavlarında başarsız olan ve sorumluluk sınavına katılmak isteyen binlerce öğrencinin beklediği zaman geldi. Sorumluluk sınavları için gün sayan öğrenciler 2021-2022 sorumluluk sınavları ne zaman? 2021 lise 10, 11 ve 12. sınıf sorumluluk sınavları başladı mı? sorularına yanıt arıyordu. İşte 2021-2022 dönemi sorumluluk sınavlarına ilişkin gelişmeler...

2021-2022 sorumluluk sınavları ne zaman?

Ortaöğretim kurumlarının 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrencilere, 12. sınıftan mezun olamayıp beklemeli durumda olan öğrencilere, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında YKS sonucunda üniversitelere yerleşmiş ve geçici kayıtları yapılarak 31 Aralık 2021'e kadar kesin kayıtlarının yapılması gereken öğrencilere 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere öğrencilerin alt sınıflarına ait sorumlulukları da dâhil olmak üzere tüm sorumluluklarını kapsayacak şekilde Kasım ayı içerisinde ek sorumluluk sınavlarına girme hakkı tanınmıştır.

2021 lise 10, 11 ve 12. sınıf sorumluluk sınavları başladı mı?

Sorumluluk sınavlarının Kasım ayı içinde yapılacağı açıklanmıştı. Bir çok okulda sorumluluk sınavları başladı. Kasım ayı sorumluluk sınavları bazı okullarda ise henüz daha yeni başlıyor. Sorumluluk sıanvına girecek olan öğrenciler okulları ile irtibata geçerek sınav tarihlerini net olarak öğrenebilirler.

Millî Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıda ortaöğretim kurumlarının 10, 11, 12. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile 12. sınıfta mezun olamayıp beklemeli durumda olan ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında YKS sonucunda üniversitelere yerleşen ve geçici kayıtları yapılarak 31 Aralık 2021'e kadar kesin kayıtlarının yapılması gereken öğrenciler için ek sorumluluk sınavı hakkı verildi.

Sorumluluk (telafi) sınavı nedir?

Sorumluluk sınavı, MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre liselerde öğrenim gören 9, 10, 11, 12. sınıf ortaöğretim ve hazırlık sınıfı öğrencilerine ders yılının ikinci döneminin başında ve sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılmakta olan sınava denir.

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