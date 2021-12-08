2021-2022 sigara fiyat listesi | 2021 Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? Döviz kurlarında yaşanan yuları yönlü hareket pek çok ürüne peş peşe zam gelmesine neden oldu. Sigara tiryakilerini üzecek gelişme ise duyuruldu. Sigaraya zam geldiği Türkiye Tekel Bayiciler Platformu Başkanı Özgür Aybaş tarafından duyuruldu. Sigara tiryakileri gelen zam ile üzülürken 'Sigaraya ne kadar zam geldi?' sorusuna da yanıt aramaya başladı. İşte 2021 ve 2022 güncel marka marka sigara fiyatları listesi...

2021-2022 sigara fiyat listesi | 2021 Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? Döviz kurlarında yaşanan yuları yönlü hareket pek çok ürüne peş peşe zam gelmesine neden oldu. Sigara tiryakilerini üzecek gelişme ise duyuruldu. Sigaraya zam geldiği Türkiye Tekel Bayiciler Platformu Başkanı Özgür Aybaş tarafından duyuruldu. Sigara tiryakileri gelen zam ile üzülürken 'Sigaraya ne kadar zam geldi?' sorusuna da yanıt aramaya başladı. İşte 2021 ve 2022 güncel marka marka sigara fiyatları listesi...

Ülkemizde ne yazık ki milyonlarca sigara içicisi bulunuyor. Sigara ile mücadele konusunda son yıllarda başlşatılan savaş sigara tüketiminin bir miktar önüne geçmiş olsa da istenen başaruyı sağlayamadı. Sigara tiryakileri içtikleri sigaralara peş peşe gelen zam gelmesinden şikayetçi. Son aylarda döviz kurlarında yaşanan artış ndeniyle tütün mamüllerine zam geleceği konuşuluyordu ve beklenen oldu. Peki Sigaraya zam mı geldi? 2021 Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte marka marka sigara fiyat listesi...

Sigaraya zam mı geldi?

Türkiye Tekel Bayiciler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sigaraya zam geldiği haberini sosyal medya platformundan duyurdu. Aybaş yaptığı açıklamada Philip Morris Grubu'ndaki sigara markalarına 2 TL'lik zam geldiğini duyurdu. Aybaş yaptığı paylaşımda "Bu gelen 2 TL ‘lik zam maliyet ve kur zammı ilerleyen günlerde ÖTV zammı da yapılacaktır" dedi.

2021 Sigara fiyatları ne kadar oldu?

Aybaş'ın iddia ettiği artışa göre Philip Morris Grubu'nda en ucuz sigara fiyatı 17.50 TL oldu. Bu grupta en pahalı sigara ise 25 TL'yi gördü.

2021-2022 sigara fiyat listesi

Philip Morris Marka

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 17,50 TL

JTI Marka Sigaralar

Winston Slender: 16 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL

Winston: 17 TL

Winston Xsence Black&Gray: 18 TL

Camel Slender: 15,50 TL

Camel: 16 TL

Monte Carlo Slender: 15,50 TL

Monte Carlo: 15,50 TL

LD: 15,50 TL

TURKTAB

Medley: 12,5 lira

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

Sigara'dan nasıl kurtulunur?

Bir planının olması sigarayı bıraktığın ilk günü kolaylaştırır. Bırakma planı odaklı, emin ve kararlı olmanın yollarını içerir. Kendi bırakma planını oluşturabilir ya da senin için uygun bir bırakma programı bulabilirsin. Senin için hangi bırakma yönteminin doğru olduğunu bilmiyorsan farklı bırakma yöntemlerini keşfet. Tek bir bırakma yaklaşımı herkes için uygun değildir. İhtiyaçların konusunda dürüst ol. Eğer planında nikotin yerine koyma tedavisi varsa, kullanmaya sabahtan başla.

Sigarayı bıraktığın gün kendini meşgul etmen sigara içmemek için harika bir yoldur. Meşguliyet zihnini sigara içmekten uzak tutar ve dikkatini sigara isteğinden uzaklaştırır. Aşağıdaki etkinliklerden bazılarını deneyebilirsin:

Egzersiz yapmak.

Yürüyüşe çıkmak.

Sakız çiğnemek.

Ellerinde bir kalem çevirmek ya da tespih çekmek

Bol su içmek.

Derin nefes alıp vererek gevşemek.

Sinemaya gitmek.

Sigara içmeyen arkadaş ve aile fertleriyle zaman geçirmek.

En sevdiğiniz restorana yemeğe gitmek.

Sigarayı bırakmak için yardım iste

Sigarayı bırakmak için sadece irade gücüne dayanmak zorunda değilsin. Bırakacağın günü arkadaşlarına ve ailene haber ver. Bıraktığın gün ve sonrasındaki birkaç gün ve hafta için onlardan destek olmalarını iste. Sana zor dönemleri geçirmen için yardımcı olabilirler. Sana tam olarak nasıl yardım edebileceklerini bilmelerini sağla. Bildiklerini farz etme.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.