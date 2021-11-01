Okullarda ara tatilin ne zaman başlayacağı MEB tarafından açıklandı. 18 milyona yakın öğrenci 15 Kasım'da 1. dönem ara tatiline çıkacak. Öğrenciler hafta sonu ile birlikte 9 gün tatil yapacak. Öğretmenler de 2021 yılında ara tatilde okula gidip gitmeyeceklerini merak ediyor. Peki 2021-2022 öğretmenler ara tatilde tatil yapacak mı? Öğretmenler ara tatilde seminer yapacak mı? Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi? 2021-2022 öğretmen ara tatil semineri yapılacak mı?

Okullarda ara tatilin ne zaman başlayacağı MEB tarafından açıklandı. 18 milyona yakın öğrenci 15 Kasım'da 1. dönem ara tatiline çıkacak. Öğrenciler hafta sonu ile birlikte 9 gün tatil yapacak. Öğretmenler de 2021 yılında ara tatilde okula gidip gitmeyeceklerini merak ediyor. Peki 2021-2022 öğretmenler ara tatilde tatil yapacak mı? Öğretmenler ara tatilde seminer yapacak mı? Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi? 2021-2022 öğretmen ara tatil semineri yapılacak mı?

Tüm eğitim kurumlarında uzun süren aranın ardından 6 Eylül'de yüz yüze eğitimler başladı. Milyonlarca öğrenci ile birlikte öğretmenler de okullarda eğitim öğretime başladı. Okullarda eğitimlerine devam eden öğrenciler ilk sınavlarını da yavaş yavaş geride bırakmak üzere. Sınav stresini üzerlerinden atmak isteyen öğrenciler 1 dönem ara tatilinin bir an önce gelmesini bekliyor. MEB'in yayınladığı takvime göre 2021-2022 döneminde ilk ara tatilin ne zaman başlayacağı belli oldu. Açıklanan takvime göre 1. dönem ara tatili 15 Kasım'da başlayacak. Öğrenciler hafta sonu ile birlikte 8 gün tatil yapacak. Öğretmenler de ara tatilin kednilerine olup olmadığını merak ediyor.

2021-2022 öğretmenler ara tatilde tatil yapacak mı?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde 1. dönem ilk ara tatil 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Öğretmenler koronavirüs pandemisinde geçen sene mesleki gelişim programlarına online olarak katılmışlardı. Bu sene öğretmenlerin ara tatilde okulda olması bekleniyor.

Öğretmenler ara tatilde seminer yapacak mı?

MEB'in açıkladığı takvime göre ilk ara tatil 15 Kasım'da başlıyor. Milyonlarca öğrenci 9 gün boyunca tatil yapacak. Öğretmenler ise okulda mesleki çalışmalarına devam edecek.

2021-2022 1. dönem ara tatili kaç gün?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre ise ara tatil tarihleri netlik kazandı. İlk ara tatil 15 Kasım tarihinde başlayacak. Hafta sonları ile birleşince öğrenciler 9 günlük bir tatil yapacak

2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi

Ders zili 6 Eylül'de çalacak,

1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.