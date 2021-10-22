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2021-2022 lise 1. dönem sınavları ne zaman başlayacak? (9.sınıf,10.sınıf,11.sınıf,12.sınıf)
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TIMETURK / GENEL / 2021-2022 lise 1. dönem sınavları ne zaman başlayacak? (9.sınıf,10.sınıf,11.sınıf,12.sınıf)

2021-2022 lise 1. dönem sınavları ne zaman başlayacak? (9.sınıf,10.sınıf,11.sınıf,12.sınıf)

2021-2022 lise 1. dönem sınavları ne zaman başlayacak? Milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitimlere 6 Eylül itibari ile başladı. Okullarında eğitim gören öğrencilerin sınav dönemleri de başlamak üzere. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ilk sınavına hazırlanan öğrenciler sınavların ne zaman hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Lise 9.sınıf, 10.sınıf, 11.sınıf ve 12.sınıf sınavları için öğrenciler hazırlıklarını tamamladı.

2 Saat Önce
2021-10-22 09:51:08
2021-2022 lise 1. dönem sınavları ne zaman başlayacak? (9.sınıf,10.sınıf,11.sınıf,12.sınıf)

2021-2022 lise 1. dönem sınavları ne zaman başlayacak? Milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitimlere 6 Eylül itibari ile başladı. Okullarında eğitim gören öğrencilerin sınav dönemleri de başlamak üzere. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ilk sınavına hazırlanan öğrenciler sınavların ne zaman hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Lise 9.sınıf, 10.sınıf, 11.sınıf ve 12.sınıf sınavları için öğrenciler hazırlıklarını tamamladı.

Yüz yüze eğitimler koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süre yapılamıyordu. Artan aşılama oranları ve vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrarı tüm sınıflarda yüz yüze eğitimlere 6 Eylül'de başlandı. Okullarda eğitim görmeyi özleyen öğrenciler sınav haftasını dört gözle beklemeye başladı. Özellikle liselerde bir hayli heyecanlı ve zor geçen sınavların ne zaman başlayacağı merak ediliyordu.

2021-2022 lise 1. dönem sınavları ne zaman başlayacak?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde ilk sınavlar için sınav haftasına girildi. Bir çok okulda sınavlar ya başladı yada başlamak üzere. Lise (9.sınıf,10.sınıf,11.sınıf,12.sınıf) 1. dönem sınavlarının hangi tarihte ne zaman başlayacağını öğrenmek için okul yönetimi ve dersin öğretmeninden bilgi alabilirsiniz.

Bir öğrencinin ailesinde Covid-19 pozitif çıkarsa ne olur?

Vakanın tespit edildiği ailedeki öğrenci, yakın temaslı kabul edilir. Öğrenci, uzaktan eğitime devam eder.

MEB 2021-2022 takvimi

Okullarda eğitim öğretimi başlatacak ilk ders zili 6 Eylül'de çalacak.

İlk ara tatil için 15-19 Kasım tarihleri belirlendi.

Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

İkinci dönemde gerçekleşecek ilk ara tatil ise 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak.

2021-2022 eğitim öğretim yılında karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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