2021-2022 Kasım ayı lise 10, 11, 12. sınıf sorumluluk sınavları ne zaman? Lise ek sorumluluk (telafi) sınavları başladı mı? MEB 10, 11, 12. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile 12. sınıfta mezun olamayıp beklemeli durumda olan ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında YKS sonucunda üniversitelere yerleşen ve geçici kayıtları yapılarak 31 Aralık 2021'e kadar kesin kayıtlarının yapılması gereken öğrenciler için ek sorumluluk sınavı hakkı verildiğini açıklamıştı. Peki lise sorumluluk sınavları ne zaman başlayacak? Lise sorumluluk sınavları bitti mi? İşte 2021-2022 dönemi sorumluluk sınavları...

2021-2022 Kasım ayı lise 10, 11, 12. sınıf sorumluluk sınavları ne zaman? Lise ek sorumluluk (telafi) sınavları başladı mı? MEB 10, 11, 12. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile 12. sınıfta mezun olamayıp beklemeli durumda olan ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında YKS sonucunda üniversitelere yerleşen ve geçici kayıtları yapılarak 31 Aralık 2021'e kadar kesin kayıtlarının yapılması gereken öğrenciler için ek sorumluluk sınavı hakkı verildiğini açıklamıştı. Peki lise sorumluluk sınavları ne zaman başlayacak? Lise sorumluluk sınavları bitti mi? İşte 2021-2022 dönemi sorumluluk sınavları...

Geçmiş dönemlerde derslerinden geçemeyen binlerce öğrenci için ek sorumluk sınav hakkı tanınmıştı. Sorumluluk sınavları için gün sayan öğrenciler 2021-2022 Kasım ayı lise 10, 11, 12. sınıf sorumluluk sınavları ne zaman? Lise ek sorumluluk (telafi) sınavları başladı mı? sorularına yanıt arıyordu.

2021-2022 Kasım ayı lise 10, 11, 12. sınıf sorumluluk sınavları ne zaman?

Ortaöğretim kurumlarının 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrencilere, 12. sınıftan mezun olamayıp beklemeli durumda olan öğrencilere, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında YKS sonucunda üniversitelere yerleşmiş ve geçici kayıtları yapılarak 31 Aralık 2021'e kadar kesin kayıtlarının yapılması gereken öğrencilere 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere öğrencilerin alt sınıflarına ait sorumlulukları da dâhil olmak üzere tüm sorumluluklarını kapsayacak şekilde Kasım ayı içerisinde ek sorumluluk sınavlarına girme hakkı tanınmıştır. Ek sorumluluk sınavlarının öğrencilerin alt sınıflarına ait sorumlulukları da dahil olmak üzere tüm sorumluluklarını kapsayacak şekilde Kasım ayı içerisinde yapılması hususu önemle duyurulur.

Lise ek sorumluluk (telafi) sınavları başladı mı?

Liselerde sorumluluk sınavları başladı. Bazı liselerde ise henüz başlamadı yada başlamak üzere. Lise sorumluluk (telafi) sınavına girecek olan öğrenciler okulları ile irtibata geçerek sorumluluk sıanv tarihlerini tam olarak öğrenebilirler.

MEB 2021-2022 takvimi

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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