2021-2022 İBB bursu ne kadar? İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak? İBB bursu kaç kişiye veriliyor? İBB burs ödemesi ne zaman? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadi olan 'üniversite öğrencilerine burs' geçtiğimiz yıllarda hayata geçmişti. İBB bursuna öğrencilerin ilgisi oldukça fazla. Maddi durumu yetersiz olan üniversite öğrencileri eğitimlerini daha rahat devam ettirebilmeleri için İBB bursuna başvuru yapmayı bekliyor. İBB burs başvurularının ne zaman hangi tarihte başlayacağına dair detaylar haberimizde olacak!

2021-2022 İBB bursu ne kadar? İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak? İBB burs ödemesi ne zaman? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadi olan "üniversite öğrencilerine burs" geçtiğimiz yıllarda hayata geçmişti. İBB bursuna öğrencilerin ilgisi oldukça fazla. Maddi durumu yetersiz olan üniversite öğrencileri eğitimlerini daha rahat devam ettirebilmeleri için İBB bursuna başvuru yapmayı bekliyor. İBB burs başvurularının ne zaman hangi tarihte başlayacağına dair detaylar haberimizde olacak!

Günümüzde yüz binlerce öğrenci çeşitli kurumlardan burs alarak eğitimlerini devam ettiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de geçtiğimiz yıllarda öğrencilere burs hizmeti vermeye başladı. İBB bursuna başvurmak için sabırsızlanan binlerce kişi İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak? başlayacak sorusuna yanıt arıyor.

İBB burs başvurusu başladı mı?

İBB burs başvurusunda bulunmak isteyen ve başvuruları karçırmak istemeyenler 2021-2022 İBB burs başvurusu başladı mı? diye soruyor. 2021-2022 İBB burs başvurusun ne zaman başlayacağına dair henüz net bir açıklama yok. İBB burs başvurusunu kaçırmak istemeyenlerin İBB'nin duyurularını ve sosyal medya kanallarını yakından takip etmeli. 2020 yılında burs başvuru tarihleri Ağustos ayının sonunda açıklanmış, başvurular Eylül ayının ikinci haftasında gerçekleşmiştir.

2021-2022 İBB bursu ne kadar?

2020 yılında İBB bursu öğrenci başına 3 bin 200 TL olarak veriliyordu. Ödemeler 3 taksit halinde yapılıyordu. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde İBB burslarında artış olması bekleniyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde İBB bursunun 3.500 TL civarı olması bekleniyor.

İBB burs ödemesi ne zaman?

İBB bursları 3 taksit halinde ödeniyor. Geçtiğimiz yıl İBB burs ödemelerinin ilk taksidi Aralık ayında ödenmişti. Geçtiğimiz sene Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödeme yapılmıştı.

İBB bursu kaç kişiye veriliyor?

İBB tarafından maddi durumu yetersiz olan üniversite öğrencilerine sağlanan burstan toplamda 30 bin öğrenci faydalanacak.

İBB burs başvuru şartları neler?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

İBB bursuna başvuru yapamayacak olanlar kimler?

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

İBB burs başvurusunda istenilecek belgeler

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.