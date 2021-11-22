2021-2022 İBB Burs sonuçları açıklandı mı? İBB Burs sonuçları sorgulama ekranı 2021-2022

BB Burs sonuçları sorgulama ekranı 2021-2022 | Binlerce kişi İBB Burs başvurusunda bulundu ve sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. 2021-2022 yılında İBB burs başvurusu yapanlar 2021-2022 İBB Burs sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Son günlerde özellikle ev kirası ve gıda ürünlerine gelen zamlardan en çok üniversite öğrencileri ve onların aileleri etkilenmiş durumda. Hayat pahalılığının arttığı dönemde öğrencilerin alacakları burslar onların eğitimlerini doğrudan etkileyecek. İBB bursuna başvuran binlerce kişi de burs sonuçlarının bir an önce açıklanmasını bekliyor.

BB Burs sonuçları sorgulama ekranı 2021-2022 | Binlerce kişi İBB Burs başvurusunda bulundu ve sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. 2021-2022 yılında İBB burs başvurusu yapanlar 2021-2022 İBB Burs sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Son günlerde özellikle ev kirası ve gıda ürünlerine gelen zamlardan en çok üniversite öğrencileri ve onların aileleri etkilenmiş durumda. Hayat pahalılığının arttığı dönemde öğrencilerin alacakları burslar onların eğitimlerini doğrudan etkileyecek. İBB bursuna başvuran binlerce kişi de burs sonuçlarının bir an önce açıklanmasını bekliyor.

İBB binlerce öğrenciye burs imkanı sağlıyor. İBB Genç Üniversiteli bursu ile öğrencilere geçen sene 3.200 TL burs yardımında bulunmuştu. Bursalar 3 taksit halinde ödeniyor. İBB bursu bir çok öğrencinin yaşamını ciddi oranda kolaylaştırıyor. Genç Üniversiteli bursuna başvuran binlerce kişi sonuçların açıklanmasını merakla bekliyor.

2021-2022 İBB Burs sonuçları açıklandı mı?

İBB burs başvuruları 5 Ekim'de başladı ve 22 Ekim 2021'de sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından başvuruların değerlendirilmesi süreci başladı. İBB burs başvurularının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak geçen dönem İBB burs başvuru sonuçları 10 Kasım'da belli olmuştu. Bu sene de benzer tarih aralığında İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

2021 Genç Üniversiteli bursu ne zaman yatar?

İBB bursu 3 taksit halinde ödeniyor. Geçen sene İBB bursunun ilk taksidi 1.200 TL'lik kısmı Aralık ayında hesaplara yatmıştı. 2021 yılında da Aralık-Ocak döneminde İBB bursunun ilk taksidinin hesaplara yatması muhtemel.

Burs nedir?

Burs, resmî ya da özel kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine karşılıksız olarak verilen maddi yardım ve destektir.

Burslar özellikle öğrencilere verilir. Ayrıca ihtiyaç sahibi kişilere de verilmektedir. Hiçbir resmî ve özel kurum ve kuruluşun burs verme zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte gerçek ya da tüzel kişilerin isteğine bağlı olarak verilir.

İslam'daki zekat uygulamasına benzer ve uygun bir uygulama olup toplumsal dayanışmayı sağlayan bir yardımdır. Toplumda dayanışmayı arttırdığı gibi verilen Fulbright bursu gibi uluslararası burslarla bu dayanışma ve kardeşlik toplumlararası bir durum alır.

İBB bursu başvuru genel koşulları

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

İBB bursuna başvuru yapamayacak öğrenciler

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

İBB bursunda istenilecek belgeler

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.