2021-2022 İBB Burs sonuçları açıklandı mı? İBB Burs sonuçları sorgulama ekranı 2021-2022
BB Burs sonuçları sorgulama ekranı 2021-2022 | Binlerce kişi İBB Burs başvurusunda bulundu ve sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. 2021-2022 yılında İBB burs başvurusu yapanlar 2021-2022 İBB Burs sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Son günlerde özellikle ev kirası ve gıda ürünlerine gelen zamlardan en çok üniversite öğrencileri ve onların aileleri etkilenmiş durumda. Hayat pahalılığının arttığı dönemde öğrencilerin alacakları burslar onların eğitimlerini doğrudan etkileyecek. İBB bursuna başvuran binlerce kişi de burs sonuçlarının bir an önce açıklanmasını bekliyor.
2021-11-22 11:32:20
BB Burs sonuçları sorgulama ekranı 2021-2022 | Binlerce kişi İBB Burs başvurusunda bulundu ve sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. 2021-2022 yılında İBB burs başvurusu yapanlar 2021-2022 İBB Burs sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Son günlerde özellikle ev kirası ve gıda ürünlerine gelen zamlardan en çok üniversite öğrencileri ve onların aileleri etkilenmiş durumda. Hayat pahalılığının arttığı dönemde öğrencilerin alacakları burslar onların eğitimlerini doğrudan etkileyecek. İBB bursuna başvuran binlerce kişi de burs sonuçlarının bir an önce açıklanmasını bekliyor.
İBB binlerce öğrenciye burs imkanı sağlıyor. İBB Genç Üniversiteli bursu ile öğrencilere geçen sene 3.200 TL burs yardımında bulunmuştu. Bursalar 3 taksit halinde ödeniyor. İBB bursu bir çok öğrencinin yaşamını ciddi oranda kolaylaştırıyor. Genç Üniversiteli bursuna başvuran binlerce kişi sonuçların açıklanmasını merakla bekliyor.
İBB Burs sonuçları sorgulama ekranı 2021-2022
2021-2022 İBB Burs sonuçları açıklandı mı?
İBB burs başvuruları 5 Ekim'de başladı ve 22 Ekim 2021'de sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından başvuruların değerlendirilmesi süreci başladı. İBB burs başvurularının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak geçen dönem İBB burs başvuru sonuçları 10 Kasım'da belli olmuştu. Bu sene de benzer tarih aralığında İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
2021 Genç Üniversiteli bursu ne zaman yatar?
İBB bursu 3 taksit halinde ödeniyor. Geçen sene İBB bursunun ilk taksidi 1.200 TL'lik kısmı Aralık ayında hesaplara yatmıştı. 2021 yılında da Aralık-Ocak döneminde İBB bursunun ilk taksidinin hesaplara yatması muhtemel.
Burs nedir?
Burs, resmî ya da özel kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine karşılıksız olarak verilen maddi yardım ve destektir.
Burslar özellikle öğrencilere verilir. Ayrıca ihtiyaç sahibi kişilere de verilmektedir. Hiçbir resmî ve özel kurum ve kuruluşun burs verme zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte gerçek ya da tüzel kişilerin isteğine bağlı olarak verilir.
İslam'daki zekat uygulamasına benzer ve uygun bir uygulama olup toplumsal dayanışmayı sağlayan bir yardımdır. Toplumda dayanışmayı arttırdığı gibi verilen Fulbright bursu gibi uluslararası burslarla bu dayanışma ve kardeşlik toplumlararası bir durum alır.
İBB bursu başvuru genel koşulları
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **
İBB bursuna başvuru yapamayacak öğrenciler
Açık öğretimde okuyanlar
Uzaktan öğretim görenler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
İBB bursunda istenilecek belgeler
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
Bursluluk belgesi
Disiplin belgesi
Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.
Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi
Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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