2021-2022 İBB burs başvurusu ne zaman? İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler eğitimlerini daha rahat devam ettirebilmek için burs olanaklarını araştırmaya başladı. Ülkemizde çeşitli kurumlar bazı şartları taşıyan öğrencilere burs veriyor. İBB de öğrencilere 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' adı ile burs yardımında bulunuyor. İBB burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler İBB burs başvurusunun ne zaman hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021-2022 İBB burs başvurusu ne zaman? İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler eğitimlerini daha rahat devam ettirebilmek için burs olanaklarını araştırmaya başladı. Ülkemizde çeşitli kurumlar bazı şartları taşıyan öğrencilere burs veriyor. İBB de öğrencilere "İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı" adı ile burs yardımında bulunuyor. İBB burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler İBB burs başvurusunun ne zaman hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ülkemizde devlet kurumları, kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel şirketler bir çok öğrenciye burs imkanı syağlıyor. Eğitimlerini ekonomik olarak daha rahat sürdürmek için burs imkanlarından yaralanmak isteyen öğrenciler çeşitli kurumlara başvurularını yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de üniversite öğrencilerine yllık 3 bin 200 lira burs ödemesi yapıyor. İBB burs yardımı başvurusunda bulunmak isteyenler 2021-2022 İBB burs başvurusu ne zaman? İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi sorulara yanıt arıyor.

2021-2022 İBB burs başvurusu ne zaman?

Binlerce üniversite öğrencisi 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla burs olanaklarını araştırmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi "İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı" adlı burs ödemesi yapıyor. 3 taksit halinde ödenen İBB bursuna ilgi oldukça fazla. Binlerce kişi İBB burs başvurusu için sistemin açılmasını bekliyor. 2021-2022 yılı İBB burs başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların çok kısa süre içinde başlaması bekleniyor. İBB burs başvurullarının başlayıp başlamadığını https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/Default.aspx adresinden sorgulayabilirsiniz.

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuruları başvuru yapıldıktan günler sonra açıklanıyor. Başurular titizlikle inceleniyor ve en doğru adaylara burs verilmesi için titiz bir çalışma yürütülüyor. Başvurular alındıktan günler sonra İBB burs sonuçları açıklanır.

2021-2022 İBB burs ücreti ne kadar?

Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 TL olarak belirlenmiş olan burs geçen sene 3'e bölündü ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verilmişti.

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 2021-2022 eğitim öğretim yılında kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ve burs başvuru koşullarını sağlayan lisans ve ön lisans öğrencilerine karşılıksız burs verecektir.

İBB burs başvurusu koşulları nelerdir?

İBB burs başvurusu yapabilmek için bazı koşullar var. Bu koşulları yerine getiren adaylar İBB burs başvurusu yapabilir. İşte oa şartlar;

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

Kimler İBB burs başvurusu yapamaz

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

İBB burs başvurusunda istenilecek belgeler

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

İBB burs değerlendirme yöntemi

Değerlendirmede, «Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine» göre yapılacak sıralama esas alınır.

Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır.

Toplam 30.000 öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülmektedir.

Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecektir.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecektir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.