2021-2022 İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak? İBB burs başvurusu başladı mı? YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile binlerce öğrenci üniversite kayıtlarını tamamladı. Üniversite eğitimlerini ekonomik olarak daha rahat geçirmek için burs başvuruları yapmak isteyen öğrenciler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği 3.200 TL'lik bursa da başvurmak istiyor. Peki İBB burslarına başvurular ne zaman başlayacak? İBB bursuna kimler başvurabilir? 2021-2022 İBB burs başvurusu detayları haberimizde olacak...

Maddi drumu yetersiz olan binlerce öğrenci hem devlet destekli burslardan hem de özel burslardan faydalanabiliyor. Günümüzde çeşitli kurum ve kuruluşlar öğrencilere burs desteği sağlıyor. KYK burslarının yanında özel şirketlerin verdiği burslar ve yerel yönetimlerin sağladığı burslara ilgi son zamanlarda artmış durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de binlerce üniversite öğrencisine burs sağlıyor. İBB bursuna başvurmak isteyen adaylar 2021-2022 İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak? İBB burs başvurusu başladı mı? sorusuna yanıt arıyor.

İBB burs başvurusu başladı mı?

İBB burs başvurusnda bulunmak isteyenlerin bekleyişi dürüyor. İstanbul'da ikamet eden ve İstanbul'da bir üniversite kazanan öğrencilerin başvurduğu İBB bursu öğrencilerin hayatını kolaylaştırıyor. İBB burs başvurusunda bulunmak isteyen ve başvuruları karçırmak istemeyenler 2021-2022 İBB burs başvurusu başladı mı? diye soruyor. İBB burs başvuruları henüz başlamadı. İBB burs başvuruları ile ilgili detaylar haberimizde olacak...

2021-2022 İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak?

2021-2022 İBB burs başvurusun ne zaman başlayacağına dair henüz net bir açıklama yok. İBB burs başvurusunu kaçırmak istemeyenlerin İBB'nin duyurularını ve sosyal medya kanallarını yakından takip etmeli. 2021-2022 İBB burs başvurusu başladığı zaman haberimizi güncelleyeceğiz.

İBB burs başvurusu hangi tarihte başlayacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bursuna başvuru yapmak isteyenler başvuların hangi tarighte başlayacağını araştırıyor. İBB burs başvuuru tarihleri henüz belli değil. 2020 yılında burs başvuru tarihleri Ağustos ayının sonunda açıklanmış, başvurular Eylül ayının ikinci haftasında gerçekleşmiştir.

İBB bursu ne kadar?

"İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı" adlı burs ödemesi yapıyor. 3 taksit halinde ödenen İBB bursuna ilgi oldukça fazla. 2021-2022 yılında İBB bursunun 3.200 TL olması bekleniyor.

İBB burs başvurusu nereden nasıl yapılır?

İBB burs başvrusunda bulunmak isteyenler İBB burs başvurusu nereden nasıl yapılır? diye araştırıyor. Başvurular internet ortamında alınacak. İBB burs başvuruları https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden yapılır.

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 2021-2022 eğitim öğretim yılında kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ve burs başvuru koşullarını sağlayan lisans ve ön lisans öğrencilerine karşılıksız burs verecektir.

İBB burs başvuru şartları neler?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

İBB bursuna başvuru yapamayacak olanlar kimler?

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

İBB burs başvurusunda istenilecek belgeler

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.