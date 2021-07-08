2021-2022 ek ders ücreti ne kadar oldu? Ek ders ücretine ne kadar zam geldi? Milyonlarca memur, emekli ve işçinin beklediği Temmuz zamları netleşti. Milyonlarca kişi açıklanan Haziran enflasyonu ile maaşlarına zam aldı. Öğretmenlerin de 2021'in ikinci 6 ayı için alacağı ek ders ücretleri güncellendi. Peki öğretmen ek dersleri ne kadar oldu? Sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen ek ders ücretleri ne kadar oldu? Ek ders ücretlerine ne kadar zam yapıldı? İşte 2021-2022 öğretmen ek ders ücretleri...

2021-2022 ek ders ücreti ne kadar oldu? Ek ders ücretine ne kadar zam geldi? Milyonlarca memur, emekli ve işçinin beklediği Temmuz zamları netleşti. Milyonlarca kişi açıklanan Haziran enflasyonu ile maaşlarına zam aldı. Öğretmenlerin de 2021'in ikinci 6 ayı için alacağı ek ders ücretleri güncellendi. Peki öğretmen ek dersleri ne kadar oldu? Sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen ek ders ücretleri ne kadar oldu? Ek ders ücretlerine ne kadar zam yapıldı? İşte 2021-2022 öğretmen ek ders ücretleri...

Milyonlarca kişinin beklediği Haziran ayı enflasyon oranları belli oldu. İlk 6 aylık enflasyon oranı ile memur ve emeklilerin alacakları zam oranı da belli oldu. Öğretmenlerin de maaşlarına ve ek ders ücretlerine Temmuz ayı ile birlikte zam yapıldı. Öğretmenle ek ders ücretlerini ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki 2021-2022 öğretmen ek ders ücretleri ne kadar oldu? Öğretmen ek ders ücretlerine ne kadar zam yapıldı?

2021-2022 ek ders ücreti ne kadar oldu?

Ek ders ücretleri ile bir nebze de olsa rahat nefes alan öğretmenler yeni ek ders ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte 2021-2022'de öğretmenlerin alacağı ek ders ücretleri:

2021 Temmuz Ücretli Öğretmen Ek Ders Ücreti

Brüt: 25,17

Net %15: 21,46

Net %20: 20,37

Net %27: 18,36

2021 Temmuz Sözleşmeli Öğretmen Ek Ders Ücreti

Brüt: 25,17

Net %15: 18,21

Net %20: 17,13

Net %27: 15,61

2021 Ocak Net Ek Ders

Kadrolu/Ücretli Öğretmen 19,49 TL

Sözleşmeli Öğretmen 16,73 TL

Temmuz zamları belli oldu

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca kişinin alacağı zam oranı da netlik kazandı. 2021'in ikinci 6 ayında memur ve emekli maaşlarına yüzde 8.45 oranında zam yapılacak. Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 276 liraya yükseldi.

İşte 2021 Temmuz memur maaşları

Unvanlar Derece 21 Ocak 21 Temmuz

Genel Müdür 1/4 14.917 16.110

Şube Müdürü (Üniv.Mezunu) 1/4 7.862 8.493

Memur (Üniv. Mezunu) 9/1 4.866 5.243

Öğretmen 1/4 6.074 6.553

Kaymakam 1. Sınıf 1/4 13.671 14.792

Başkomiser 3/1 7.858 8.488

Polis Memuru 8/1 6.883 7.431

Uzman Doktor 1/4 9.337 10.093

Hemşire (Üniv. Mezunu) 5/1 5.893 6.357

Mühendis 1/4 8.025 8.669

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 5.063 5.456

Profesör 1/4 12.881 13.936

Araştırma Görevlisi 7/1 7.621 8.231

Vaiz 1/4 6.311 6.810

Avukat 1/4 7.663 8.277

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.