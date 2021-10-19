Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri yeni eğitim öğretim dönemine başladı. Kayıtlarını yenileyen ATA AÖF öğrencileri 1. dönem sınavlarının ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Yapılan açıklamaya göre ATA AÖF 1. dönem (Güz) sınavları 20-21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Peki 2021-2022 ATA AÖF sınavları online (uzaktan) mı olacak? ATA AÖF 1. dönem (güz) sınavları yüz yüze mi yapılacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri yeni eğitim öğretim dönemine başladı. Kayıtlarını yenileyen ATA AÖF öğrencileri 1. dönem sınavlarının ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Yapılan açıklamaya göre ATA AÖF 1. dönem (Güz) sınavları 20-21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Peki 2021-2022 ATA AÖF sınavları online (uzaktan) mı olacak? ATA AÖF 1. dönem (güz) sınavları yüz yüze mi yapılacak?

Atatütk Üniversitesi Açıköüretim Fakültesi öğrencileri 13-19 Eylül tarihleri arasında ders kayıtlarını tamamlayarak 2021-2022 eğitim öğretim dönemine başladı. ATA AÖF öğrencileri 2021 yılı 1. dönem vize sınavının ne zaman yapılacağını merak ederken beklenen açıklama geldi. ATA AÖF sınavları 20 Kasım Cumartesi ve 21 Kasım Pazar günü yapılacak. Sınav tarihlerinin de açıklanmasıyla binlerde ATA AÖF öğrencileri sınavların yüz yüze mi yoksa uzaktan (online) mı yapılacağını merak etmeye başladı.

2021-2022 ATA AÖF sınavları online (uzaktan) mı olacak?

Atatürk Üniversitesi'nin akademik takvimine göre vize sınavları 20-21 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Ancak sınavların yüz yüze mi yoksa uzaktan (online) mi yapılacağına dair henüz bilgi bulunmuyor.

ATA AÖF sınavları nasıl yapılır?

Atatürk Üniversitesi Açıköüretim Fakültesi'nin intetnet sitesinde yer alan soru-cevap bölümünde öğrencilerin kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesi amaçlanıyor. ATA AÖF sınavları nasıl yapılır? sorusuna şöyle yanıt verilmiş: Fakültemizde bir eğitim öğretim yılı içerisinde her dönem için bir adet ara sınav (Blok Uygulama dersleri hariç) ve bir yarıyıl sonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet üç ders sınavı yapılır. Sınavlar tüm ülkede merkezi sınav yöntemiyle gözetim altında (yüz yüze) gerçekleştirilmektedir.

Sınavlarda hangi ünitelerden sorumlu olunacak?

Öğrenciler ara sınavlarda ilk 7 üniteden, yarıyıl sonu, bütünleme ve üç ders sınavlarında ise 14 ünitenin tamamından sorumlu olurlar.

Sınavlarda 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Adı geçen düzenlemede:

“Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi” hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 hafta içerisinde ilan edilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.