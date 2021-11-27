2021-2022 AÖF güz dönemi vize sınav soruları ve cevapları zaman açıklanır? Yüz binlerce kişi üniversiteyi açıktan bitirmek için Açıköğretim Fakültesi'nde kayıtlı. AÖF sınavları 27 Kasım ile 28 Kasım tarihleri arasında uzun sürenin ardından ilk defa yüz yüze gerçekleşecek. Sınava giren adaylar sınav sonucunu beklemeden kendi performansını değerlendirebilmek için AÖF sınav soruları ve cevaplarının açıklanmasını bekliyor. AÖF güz dönemi vize sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarları sınavların bitiminden bir kaç gün sonra Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden duyuruluyor.

2021-2022 AÖF güz dönemi vize sınav soruları ve cevapları zaman açıklanır? Yüz binlerce kişi üniversiteyi açıktan bitirmek için Açıköğretim Fakültesi'nde kayıtlı. AÖF sınavları 27 Kasım ile 28 Kasım tarihleri arasında uzun sürenin ardından ilk defa yüz yüze gerçekleşecek. Sınava giren adaylar sınav sonucunu beklemeden kendi performansını değerlendirebilmek için AÖF sınav soruları ve cevaplarının açıklanmasını bekliyor. AÖF güz dönemi vize sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarları sınavların bitiminden bir kaç gün sonra Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden duyuruluyor.

Yüzbinlerce öğrenci ülke genelinde yapılan AÖF sınavlarında ter döküyor. Öğlenden önce ve öğleden sonra olacak şekilde iki oturumda gerçekşelen sınavlar 28 Kasım'da da devam edecek. Sınavdan çıkan yüz binlerce öğrenci sınav sonuçlarını şimdiden merak ediyor. Kendi sınav sonuçlarını kendileri hesaplamak isteyen öğrenciler soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanmasını bekliyor ve 2021-2022 AÖF güz dönemi vize sınav soruları ve cevapları zaman açıklanır? sorusuna yanıt arıyor.

2021-2022 AÖF güz dönemi vize sınav soruları ve cevapları zaman açıklanır?

2021-2022 AÖF sınavları henüz yeni başladı ve sınavların öncelikle tamamlanması beklenecek. Tüm sınavların tamamlanmasının ardından bir kaç gün içinde Anadolu Üniversitesi'nin resmi interente sitesinden AÖF güz dönemi ara sınav soruları ve cevap anahtarları yayınlanabilir.

AÖF güz dönemi ara sınav soru ve cevaplarına nasıl erişilir?

AÖF sınavlarından bir kaç gün sonra soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayınlanıyor. Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebilirsiniz.

2021-2022 AÖF sınav takvimi

Güz Dönemi Ara Sınavı 27- 28 Kasım 2021

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 08- 09 Ocak 2022

Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022

Yaz Okulu Sınavı 06 Ağustos 2022

AÖF sınav geçme notu kaç?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF nedir?

Açıköğretim Fkültesi (AÖF) eğitimin beli bir kampüse bağlı kalmadan uzaktan ders çalışarak sınav merkezlerinde sınava girilerek yapılan bir eğitimdir. AÖF derslerin tamamı yada büyük bir kısmı bilgisayar vasıtasıyla sanal ortamda interaktif olarak işlendiği, katılımcıların dersleri istediği zaman ve istediği yerde tekrar izleyebildiği eğitimin adıdır.

AÖF ikamet ettiği şehir içinde üniversite kazanamayan fakat farklı bir şehirde okuma imkanı olamayan, örgün eğitim veren üniversitelerde okuma şansı yakalayamamış öğrencilerin tercih edebileceği bir eğitim sistemidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.