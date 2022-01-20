2021-2022 1. dönem karneleri ne zaman, saat kaçta verilecek?

2021-2022 Eğitim Öğretim sezonuna okullarında ve sınıflarında başlamıştı. Yüz yüze eğitimle başlayan senenin yarıyıl tatilinin başlamasına sayılı saatler kaldı. Karnelerini alacak milyonlarca öğrenci eğitimlerine 15 gün ara verecek. Peki, 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liselerde Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? İşte tüm detaylar…

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 21 Ocak'ta (yarın) sona eriyor.



KARNELER NE ZAMAN SAAT KAÇTA VERİLECEK?



2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem karneleri, 21 Ocak Cuma günü okullarda yüz yüze olarak verilecek. Karneler 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor ancak o gün okula gitmeyenler veya daha geç bir saate gidenler okul müdürlüğünden karnelerini alabilme imkanı yakalıyor. Karnesini almak için okula gidemeyen öğrenciler ve velileri de e-Okul sistemni üzerinden karneleri görüntüleyebilecek.



Okullarda karne törenlerinin resmi bir saati bulunmamakla birlikte pek çok okulda öğle saatlerine kadar tamamlanması bekleniyor. .