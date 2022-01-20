DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Basil, Türkiye'nin enerji krizinde ülkesine çözüm sunabileceğini söyledi
Süper Lig puan durumu I Gelecek haftanın maçları I Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman?
Fransa'da Kovid-19 tedbirleri kısmen kaldırılacak
Prof. Dr. Belir Atalay: Diş İmplantlarının Geleceği Seramik Mi?
Galatasaray yenildi mi? Galatasaray-Kasımpaşa maç sonucu
ABD'de Kongre baskınını soruşturan komite, Ivanka Trump'ı ifadeye çağırdı
İspanya, NATO organizasyonunda Karadeniz'e 2 savaş gemisi gönderiyor
2021-2022 1. dönem karneleri ne zaman, saat kaçta verilecek?
Rizespor- Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?
Alanyaspor-Hatayspor maç sonucu
Merkez faizi sabit bıraktı I Borsada yükselen hisseler I Piyasada Rusya-Ukrayna geriliminin etkisi
Biden, Rus askerlerinin Ukrayna sınırını geçmesinin 'işgal' olacağını söyledi
BİLSEM öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen atama başvuru kılavuzu yayınlandı
Roosevelt'in heykeli New York'taki müzenin önünden kaldırıldı
Adalet Bakanlığı sınavları sonuçları açıklandı! Adalet Bakanlığı sınav sonuçları sorgulama!

TIMETURK / GENEL / 2021-2022 1. dönem karneleri ne zaman, saat kaçta verilecek?

2021-2022 1. dönem karneleri ne zaman, saat kaçta verilecek?

2021-2022 Eğitim Öğretim sezonuna okullarında ve sınıflarında başlamıştı. Yüz yüze eğitimle başlayan senenin yarıyıl tatilinin başlamasına sayılı saatler kaldı. Karnelerini alacak milyonlarca öğrenci eğitimlerine 15 gün ara verecek. Peki, 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liselerde Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? İşte tüm detaylar…

2 Saat Önce
2022-01-20 21:29:49
2021-2022 1. dönem karneleri ne zaman, saat kaçta verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 21 Ocak'ta (yarın) sona eriyor.

KARNELER NE ZAMAN SAAT KAÇTA VERİLECEK?

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem karneleri, 21 Ocak Cuma günü okullarda yüz yüze olarak verilecek. Karneler 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor ancak o gün okula gitmeyenler veya daha geç bir saate gidenler okul müdürlüğünden karnelerini alabilme imkanı yakalıyor. Karnesini almak için okula gidemeyen öğrenciler ve velileri de e-Okul sistemni üzerinden karneleri görüntüleyebilecek.


Okullarda karne törenlerinin resmi bir saati bulunmamakla birlikte pek çok okulda öğle saatlerine kadar tamamlanması bekleniyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş