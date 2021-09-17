2021 1 ek tercihler ne zaman? Ek yerleştirme başvuru tarihleri belli oldu

2021 1 ek tercihler ne zaman? 2021 YKS ek yerleştirme tarihlerinin ne zaman yapılacağını merak eden binlerce öğrencinin beklediği açıklama ÖSYM'den geldi. ÖSYM yaptığı açıklamada '2021-YKS ek yerleştirme başvuruları 20-23 Eylül arasında alınacak' dedi. Peki ek yerleştirmede barajı geçemeyenler tercih yapacak mı? Ek tercihlerde baraj altında kalanlar ne zaman tercih yapacak?

2021 1. ek tercihler ne zaman? 2021 YKS ek yerleştirme tarihlerinin ne zaman yapılacağını merak eden binlerce öğrencinin beklediği açıklama ÖSYM'den geldi. ÖSYM yaptığı açıklamada "2021-YKS ek yerleştirme başvuruları 20-23 Eylül arasında alınacak" dedi. Peki ek yerleştirmede barajı geçemeyenler tercih yapacak mı? Ek tercihlerde baraj altında kalanlar ne zaman tercih yapacak?

2021 1. ek tercihler ne zaman?

2021-YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı. Ek yerleştirme başvuruları 20-23 Eylül arasında alınacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 20 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da başlayacak, 23 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

2021 Ek yerleştirme kılavuzu için TIKLAYIN...

YKS'de barajı geçemeyenler ek yerleştirmede tercih yapacak mı?

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şunlara değindi: "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak. 1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.