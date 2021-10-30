2020 İzmir depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? İzmir depremi ne zaman oldu? 2020 yılında Türkiye büyük bir kabus yaşadı. Merkez üssü İzmir ilinin Seferihisar ilçesine 23 km mesafede bulunan Sisam Adası açıklarında yaşanan 6,6 büyüklüğünde depremde Türkiye yasa boğuldu. İzmir'i vuran depremde onlarca kişi hayatını kaybetti. Yaşanan depremde binin üzerinde de yaralanan oldu. İşte İzmir depreminin detayları ve etkileri...

2020 İzmir depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? İzmir depremi ne zaman oldu? 2020 yılında Türkiye büyük bir kabus yaşadı. Merkez üssü İzmir ilinin Seferihisar ilçesine 23 km mesafede bulunan Sisam Adası açıklarında yaşanan 6,6 büyüklüğünde depremde Türkiye yasa boğuldu. İzmir'i vuran depremde onlarca kişi hayatını kaybetti. Yaşanan depremde binin üzerinde de yaralanan oldu. İşte İzmir depreminin detayları ve etkileri...

Türkiye 30 Ekim 2020 tarihinde Türkiye saati ile 14.51'de büyük bir acı yaşadı. Merkez üssü İzmir ilinin Seferihisar ilçesine 23 km mesafede bulunan Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremde İzmir'de bir çok bina yerle bir oldu. Ortaya çıkan manzara karşısında insanlar adeta şok geçirdi. Kimse belkide İzmir'de böyle bir depremi ve böyle b ir yıkıntıyı beklemiyordu. Şiddetli deprem sonrası ne yazık ki can kaybı haberlerinin de gelmesi acımızı katlandırarark artırdı. Tek yürek olan Türkiye İzmir'e yardıma koştu. Sivil toplum kuruluşları ve yardım severler adeta tırnakları ile enkazı kazıyarak enkaz altında kalanları çıkarmaya çalıştı. Çalışmalar meyvesini de verdi ve enkazın altından saatler sonra Ayda, Elif, İnci gibi umudun simgesi haline gelen çocuklar çıkartıldı. Türkiye 30 Ekim 2020'de büyük bir acı yaşadı.

2020 İzmir Depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?

Deprem ve deprem sonucu oluşan tsunami, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde, Yunanistan'ın Kuzey Ege ve Güney Ege bölgelerinde can kayıplarına ve maddi hasarlara sebep oldu. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de 1'i boğulma sonucu olmak üzere toplam 117 kişi öldü ve 1.034 kişi yaralandı. İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde çok sayıda bina yıkıldı. Yunanistan'da ise 2 kişi öldü ve 19 kişi yaralandı, Sisam Adası'ndaki Meryem Ana Kilisesi yıkıldı.

2020 yılında gerçekleşen en ölümcül deprem

Türkiye ve Yunanistan'da toplam 119 kişinin ölümüne ve 1053 kişinin ise yaralanmasına neden olan deprem, 2020 yılında yeryüzünde meydana gelen depremler arasında en ölümcül deprem olarak kayıtlara geçti.

İzmir Depremi ne zaman oldu?

İzmir Depremi İzmir'in Bayraklı ilçesi, Seferihisar ve Bornova ilçelerini vurdu. Deprem 30 Ekim 2020'de yaşandı. Depremin acısı üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen tazeliğini koruyor.

Deprem Tsunamiye neden oldu

Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 6,9 Mw, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 6,6 Mw, Atina Jeodinamik Enstitüsü 6,7 ML, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ve Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi 7,0 Mw olarak açıkladı. Deprem sonucu küçük çapta bir tsunami oluştu. Oluşan tsunami sonucu Seferihisar'da bir kişi boğularak yaşamını yitirdi. Ayrıca depremin ardından en büyüğü 5,2 Mw olan 3.550 artçı deprem meydana geldi.

İzmir depremi kaç saniye sürdü?

2020 İzmir depremi yapılan tespitlere göre 16 sabniye sürdü. Depremin uzun sürmesi can kayıplarını ve yıkılan bina sayısını artırabilirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.