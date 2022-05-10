2016 Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül doğumlulara 1. sınıfa kayıt zorunlu mu ertelenir mi? 2022-2023 ilkokul kayıt 2016 Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül ayında doğanlara zorunlu mu? soruları yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala aileler tarafınsan sorulmaya başlandı. Çocuklarını 1. sınıfa kayıt ettirmeyi düşünen aileler 2016 yılında doğan çocukların ilkokula kayıt yaptırmanın zorunlu olup olmadığını araştırıyor. Peki 2016 Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül ayında doğan çocuklar 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilkokula kayıt ertelenir mi?

2016 Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül doğumlulara 1. sınıfa kayıt zorunlu mu ertelenir mi? 2022-2023 ilkokul kayıt 2016 Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül ayında doğanlara zorunlu mu? soruları yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala aileler tarafınsan sorulmaya başlandı. Çocuklarını 1. sınıfa kayıt ettirmeyi düşünen aileler 2016 yılında doğan çocukların ilkokula kayıt yaptırmanın zorunlu olup olmadığını araştırıyor. Peki 2016 Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül ayında doğan çocuklar 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilkokula kayıt ertelenir mi?

Milyonlarca öğrenci 2022-2023 eğitim öreğtim yılının kayıt haftasında okullarına otomatik olarak kayıt olacak. İlkokula yeni başlayacak olan öğrenciler gibi aileler de oldukça heyecanlı. Ülkemizde ilkokul 1. sınıfa başlama yaşı aya göre hesaplanıyor. Aileler çocuklarının doğum yılı ve ayına göre 1.sınıfa kayıt yaptırmanın zorunlu mu yoksa isteğe bağlı mı olduğunu araştırmaya başladı. 2016 yılında doğan çocukların ilkokula kayıtları yapılacak. Peki 2016 Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül doğumlulara 1. sınıfa kayıt zorunlu mu?

2022-2023 ilkokul kayıt 2016 Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül ayında doğanlara zorunlu mu?

2016 yılında Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında doğan çocukların ilkokula kayıtları aileler tarafından merak ediliyor. 2016 yılında Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında dünyaya gelen çocuklar ilkokula zorunlu olarak kayıt yaptıracak.

2016 Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül doğumlulara 1. sınıfa kayıt zorunlu mu?

2016 yılının Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül ayında dünyaya gelen çocukların ilkokul 1. sınıfa kayıtları zorunludur. İlkokul 1. sınıfa kayıt yaptıracak olan Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül doğumlu öğrenciler sağlık raporu ile okula kayıtlarını bir yıl ereleyebiliyor.

2022-2023 Eylül ayında kimlere 1. sınıf kayıt zorunlu

Çocuklar anasınıfından sonra kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını doldurduysa 1. sınıfa kayıtları yapılabilir. Bununla birlikte 66 - 68 ay arası çocuklardan gelişim açısından ilkokula hazır olduğu düşünülen ve velisinin yazılı isteği bulunanlar öğrenciler de ilkokul birinci sınıfa kayıt olabilirler.

2016'da doğanlara 1. sınıf zorunlu mu?

2016'nın Eylül ayında doğan çocuklar için 1. sınıf kayıtları zorunludur. 2016 Ekim, Kasım ve Aralık ayında dünyaya gelen çocuklar için de 1. sınıf zorunlu ancak veli dilekçesi ile kayıt bir yıl ertelenebilir. Çocuklarının okula başlama dönemini öğrenmek isteyen aileler aşağıdaki resme tıklayarak okula başlama ayını hesaplayabilirler.

Kaç aylık çocuklar için 1. sınıfa kayıt zorunlu?

2022-2023 eğitim öğretim dönemi Eylül ayında başlayacak. Eyülü ayında milyonlarca öğrenci gibi ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin de kayıtları yapılcak. Çocuklarının 1. sınıf kaydının hangi yıl ve ayda doğanlar için zorunlu olduğu son zamanlarda sıkça araştırılmaya başlandı. Okula kayıt ayında 69, 70 ve 71 aylık olan çocukların velisinden dilekçe almak kaydı ile ilkokula kaydı ertelenebilir ya da okul öncesi eğitime yönlendirilebilir. Bu durumdaki çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikli olarak kayıtları yapılır. 72 aydan daha büyük çocuklar için okul kaydı zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.