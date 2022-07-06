2012 Filmi Konusu Nedir? 2012 filmi nerede çekildi? 2012 filmi oyuncuları kimdir?

Yayınlandığı dönemde gündeme damgasını vuran 2012 filmi halen ekranlarda. Çarpıcı konusu ve sahneleriyle adından çok söz ettiren 2012 filmi neler anlatıyor? 2012 filminin konusu nedir? 2012 filminin oyuncuları kimlerdir? 2012 film imdb puanı nedir? 2012 filmi kaç dakika İşte 2012 filmi hakkında merak edilenler...

Sevilen filmler zaman zaman ekranlara geri dönüyor. 2012 filmi de bunlardan biri. Dünyanın sonunu getiren küresel bir felaketten sonra hayatta kalanların mücadelelerini anlatan film, vizyona girdiği dönemde beyazperdede dikkatleri üzerine çekmişti. '2012' bilimkurgu ve aksiyon türünde olan film 2009 yapımı. 2012 filmiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin detayları da merak konusu oldu. İşte 2012 filmi hakkında merak edilen bazı detaylar...

2012 Filmi Konusu Nedir?

Küresel bir felaketin sonunda hayatta kalanların cesur mücadelesini anlatan 2012 filminde Maya takvimine göre dünyanın sonunun geleceği bir gün vardır. Başlangıcından bu yana birçok astrolog tarafından incelenen Maya takviminde, kehanet için sayılar ve şifreler oluşturulmuştur. Dünyanın sonunun yaklaştığını ve 2012'de bir felaketin geleceğini söylüyorlar.

2012, dünyayı sona erdiren küresel bir felaketten sonra hayatta kalanların kahramanca mücadelelerini anlatıyor. Mayaların yüzyıllar önce bıraktığı takvimde sadece bir gün kaldı. Bunun anlamı da oldukça açıktır. O zamandan beri, astrologlar ve numerologlar kehanet takvimini çürüttüler, jeologlar dünyanın o zaman sona ereceğini söylediler ve hatta hükümet bilim adamları bile 2012'de büyük bir felaket olacağını söylediler.

2012 filmi nerede çekildi?

Kanada'nın British Columbia eyaletinde çekilen ve 2009 yılında vizyona giren 2012 filmi, dün gece bir kez daha seyirciyle buluştu.

2012 filmi oyuncuları kimdir?