2011 Süper Kupa maçı oynanacak mı? Fenerbahçe-Beşiktaş Süper Kupa maçı yapılacak mı? Yargıtay 5. Ceza Dairesi Aziz Yıldırım ve Fenerbahçeli yöneticilerin beraat kararını onadı. Bu karardan sonra Fenerbahçe 2011 yılında yapılmayan Süper Kupa maçının yapılması için TFF'ye başvuruda bulundu. 2021 yılında Türkiye Kupası Şampiyonu olan Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı TFF onay verirse yapılabilecek.

Fenerbahçeli tarftarlar son yaşanan gelişmelerden sonra 2011 Süper Kupa maçı oynanacak mı? Fenerbahçe-Beşiktaş Süper Kupa maçı yapılacak mı? sorusuna spor severler tarafından yanıt aranmaya başlandı. Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin futbolda şike davası kapsamında Aziz Yıldırım ve yönetici arkadaşları hakkında verdiği beraat kararından sonra Fenerbahçe yönetimi 2011 Süper Kupa maçının yapılması için TFF'ye başvuruda bulundu.

2011 Süper Kupa maçı oynanacak mı?

TFF'ye başvuran Fenerbahçe yönetimi Yargıtay tarafından nihai kararın verilmesiyle birlikte bu maçın bir an önce organize edilmesini ve vicdanlarda yer eden büyük bir soru işaretinin ortadan kaldırılmasını talep etti. TFF'nin bu başvuruya olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş Süper Kupa maçı yapılacak mı?

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: Kulübümüz, 27 Aralık 2021 Pazartesi günü itibariyle Fenerbahçemize ve yöneticilerimize atfedilen tüm suçların; Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin OYBİRLİĞİ ile beraat kararını onamasıyla düşmesine istinaden adımlarını atmaya başlamıştır. Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuzun imzasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na aşağıdaki başvuru yapılmıştır.

"27 Aralık 2021 tarihinde, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin Futbolda Sözde Şike Davası'nda mahkemenin verdiği beraat kararını onamasıyla Fenerbahçemizin 2010-2011 şampiyonluğu bir kez daha ve geri dönülemez şekilde tescil edilmiş; bu gerçekten yola çıkarak da şampiyonluğumuzun bize getirdiği doğal bir hakkı dile getirme gereği doğmuştur.

2010-2011 Süper Lig Şampiyonu Fenerbahçemiz ile aynı sezonun Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında oynanması gereken 2011 Türkiye Süper Kupa karşılaşması, kamuoyunun bildiği gibi hain örgütün tertiplediği sözde dava ve devamında TFF'nin aldığı erteleme kararına istinaden oynanamamıştır.

Yargıtay tarafından nihai kararın verilmesiyle birlikte bu maçın bir an önce organize edilmesini ve vicdanlarda yer eden büyük bir soru işaretinin ortadan kaldırılmasını ivedilikle talep ediyor; hak edenin sahada kazanarak kupayı müzesine götürmesini istiyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.