DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Metaverse'te sanal arsa satışı: En çok İstanbul ilgi gördü
Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel giriş sınavı başvuru şartları
Macaristan Merkez Bankası'ndan 7 haftada 7. faiz artışı
Kesişme: İyi Ki Varsın Eren filmi konusu ne? Eren Bülbül Kesişme oyuncuları
Mülakat artı 3 eksi 3 puan nedir? Kılıçdaroğlu'ndan 'artı 3 eksi 3 puan' açıklaması
7 Avrupa ülkesinden 'Türkiye' kararı
Bisiklet İnsan Hayatını Nasıl Değiştiriyor?
31 Aralık resmi tatil mi? Okul ve iş yeri tatil mi? Resmi tatiller ve günler
Hollanda'ya Türkiye'den yolcu girişi yasaklandı mı? Türkiye'den Hollanda'ya gidişler yasaklandı mı?
AK Partili isimden 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması
Corona Virüs Bisikleti Ön plana Çıkardı
Kadınlarda bıyık çıkmasını önlemek için...
Kılıçdaroğlu'ndan Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama
2011 Süper Kupa maçı oynanacak mı? Fenerbahçe-Beşiktaş Süper Kupa maçı yapılacak mı?
Efecin olarak tanınan şarkıcı ve sunucu (Furkan Efe Cin ) yeni şarkı müjdesi verdi

TIMETURK / GENEL / 2011 Süper Kupa maçı oynanacak mı? Fenerbahçe-Beşiktaş Süper Kupa maçı yapılacak mı?

2011 Süper Kupa maçı oynanacak mı? Fenerbahçe-Beşiktaş Süper Kupa maçı yapılacak mı?

2011 Süper Kupa maçı oynanacak mı? Fenerbahçe-Beşiktaş Süper Kupa maçı yapılacak mı? Yargıtay 5. Ceza Dairesi Aziz Yıldırım ve Fenerbahçeli yöneticilerin beraat kararını onadı. Bu karardan sonra Fenerbahçe 2011 yılında yapılmayan Süper Kupa maçının yapılması için TFF'ye başvuruda bulundu. 2021 yılında Türkiye Kupası Şampiyonu olan Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı TFF onay verirse yapılabilecek.

2 Saat Önce
2021-12-30 13:21:02
2011 Süper Kupa maçı oynanacak mı? Fenerbahçe-Beşiktaş Süper Kupa maçı yapılacak mı?

Fenerbahçeli tarftarlar son yaşanan gelişmelerden sonra 2011 Süper Kupa maçı oynanacak mı? Fenerbahçe-Beşiktaş Süper Kupa maçı yapılacak mı? sorusuna spor severler tarafından yanıt aranmaya başlandı. Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin futbolda şike davası kapsamında Aziz Yıldırım ve yönetici arkadaşları hakkında verdiği beraat kararından sonra Fenerbahçe yönetimi 2011 Süper Kupa maçının yapılması için TFF'ye başvuruda bulundu.

2011 Süper Kupa maçı oynanacak mı?

TFF'ye başvuran Fenerbahçe yönetimi Yargıtay tarafından nihai kararın verilmesiyle birlikte bu maçın bir an önce organize edilmesini ve vicdanlarda yer eden büyük bir soru işaretinin ortadan kaldırılmasını talep etti. TFF'nin bu başvuruya olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş Süper Kupa maçı yapılacak mı?

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: Kulübümüz, 27 Aralık 2021 Pazartesi günü itibariyle Fenerbahçemize ve yöneticilerimize atfedilen tüm suçların; Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin OYBİRLİĞİ ile beraat kararını onamasıyla düşmesine istinaden adımlarını atmaya başlamıştır. Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuzun imzasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na aşağıdaki başvuru yapılmıştır.

"27 Aralık 2021 tarihinde, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin Futbolda Sözde Şike Davası'nda mahkemenin verdiği beraat kararını onamasıyla Fenerbahçemizin 2010-2011 şampiyonluğu bir kez daha ve geri dönülemez şekilde tescil edilmiş; bu gerçekten yola çıkarak da şampiyonluğumuzun bize getirdiği doğal bir hakkı dile getirme gereği doğmuştur.

2010-2011 Süper Lig Şampiyonu Fenerbahçemiz ile aynı sezonun Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında oynanması gereken 2011 Türkiye Süper Kupa karşılaşması, kamuoyunun bildiği gibi hain örgütün tertiplediği sözde dava ve devamında TFF'nin aldığı erteleme kararına istinaden oynanamamıştır.

Yargıtay tarafından nihai kararın verilmesiyle birlikte bu maçın bir an önce organize edilmesini ve vicdanlarda yer eden büyük bir soru işaretinin ortadan kaldırılmasını ivedilikle talep ediyor; hak edenin sahada kazanarak kupayı müzesine götürmesini istiyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş