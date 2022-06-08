2008'den sonra göreve başlayan memurların 3600 ek gösterge ile maaşı artacak mı? 2008 sonrası 3600 ek gösterge kamu personeli maaşa etkisi nasıl olacak? Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek göstergelerin kapsamı genişletilmiş ve çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı. 3600 ek göstergeden yararlanacak olan 2008 sonrası memur olanlar maaşlarında artış olup olmayacağını merak ediyordu. İşte gelişmeler...

2008'den sonra göreve başlayan memurların 3600 ek gösterge ile maaşı artacak mı? 2008 sonrası 3600 ek gösterge kamu personeli maaşa etkisi nasıl olacak? Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek göstergelerin kapsamı genişletilmiş ve çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı. 3600 ek göstergeden yararlanacak olan 2008 sonrası memur olanlar maaşlarında artış olup olmayacağını merak ediyordu. İşte gelişmeler...

3600 ek göstergede yol haritası geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Erdoğan ek göstergelerde kapsamın genişletildiğini açıklayarak tüm memurlara 600 puanlık ek gösterge artışı verildiğini açıklamıştı. Düzenlemeyle ek gösterge sistemi, memurların kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenecek. Söz konusu düzenleme, 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayacak şekilde tasarlandı.

2008'den sonra göreve başlayan memurların 3600 ek gösterge ile maaşı artacak mı?

Ek gösterge, 2008 öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını, 2008 sonrası göreve başlayanların ise sadece emekli ikramiyelerini esaslı olarak etkileyecek.

2008 sonrası 3600 kamu personeli maaşa etkisi nasıl olacak?

Düzenleme 2008'den önce ve 2008'den sonra kamuda göreve başlayanlar için farklılık gösteriyor. 2008'den sonra göreve başlayanların emekli maaşlarında değil sadece emekli ilramiyelerini esaslı olarak etkileyecel.

3600 ek gösterge ile maaş ve emekli ikramiyesi ne kadar artacak?

Ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığı 1234-1391 lira, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500-50 bin 150 lira arasında artacak.



Birinci derece ve 3000 ek göstergeli öğretmenin, sağlık çalışanının ve din görevlisinin emekli aylığı 5 bin 627 liradan 6 bin 861 liraya, emekli ikramiyesi ise 202 bin 909 liradan 247 bin 408 liraya yükselecek. Böylece söz konusu kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri yüzde 22 artacak.



Polisler de yüzde 22'lik artıştan yararlanacak ve emekli aylıkları 5 bin 727 liradan 6 bin 961 liraya, emekli ikramiyeleri ise 202 bin 909 liradan 247 bin 408 liraya ulaşacak.



2200 ek göstergeli, 4 yıllık yükseköğrenim mezunu hemşire ve din görevlileri ise yüzde 25 artışla emekli aylıklarında 1391 lira, emekli ikramiyelerinde 50 bin 150 lira ilave ödeme alacak.



Ek gösterge artışlarına bağlı olarak emekli aylıklarında oluşan artışlar, emekli devlet memurlarının aylıklarına da yansıyacak. .