200.000 TL konut kredisi toplam maliyeti | 200 bin lira 120 ay konut kredisi aylık taksit ve toplam faiz ödemesi ne kadar? Konut kredisi çekmek isteyen binlerce kişi kredi faizlerinin düşmesini bekliyordu. Bankaların konut kredisi faizlerini indirdiği şu günlerde vatandaşlar da kendi bütçesine göre kredi çekmenin peşinde. 300 bin lira konut kredisi çekmek isteyenler bunun geri ödemesinin ve aylık taksitinin ne kadar olacağını araştırıyor. İşte 200 bin lira konut kredisi çekince toplam ödenecek miktar...

200.000 TL konut kredisi toplam maliyeti | 200 bin lira 120 ay konut kredisi aylık taksit ve toplam faiz ödemesi ne kadar? Konut kredisi çekmek isteyen binlerce kişi kredi faizlerinin düşmesini bekliyordu. Bankaların konut kredisi faizlerini indirdiği şu günlerde vatandaşlar da kendi bütçesine göre kredi çekmenin peşinde. 300 bin lira konut kredisi çekmek isteyenler bunun geri ödemesinin ve aylık taksitinin ne kadar olacağını araştırıyor. İşte 200 bin lira konut kredisi çekince toplam ödenecek miktar...

Döviz kurlarının yukarı yönlü hareketi inşaat maliyetlerini ciddi oranda artıran bir faktör. Döviz kurlarında yaşanan artış ev fiyatlarının da artmasına neden oluyor. Son yıllarda konut satış fiyatları adeta katlandı. Neredeyse 300 bin liranın altında sıfır ev kalmadı. Konut almak isteyenler de artan fyatlar karşısında ellerini çabuk tutmak istiyor. Bankadan 200 bin TL kredi çekmek isteyen vatandaşlar bu kredinin toplam maliyetini ve aylık taksidini merak ediyor.

200.000 TL konut kredisi toplam maliyeti

Kredi: 200.000 TL

Faiz Oranı: %1,29

Toplam Maliyet: 396.603 TL

Aylık Taksit: 3.286 TL

Konut kredisi nedir?

Konut kredisi, sahibi olmak istediğiniz konutun teminat altına alınarak, bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.