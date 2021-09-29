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TIMETURK / GENEL / 20 TL ve 5 TL değişti mi? 20 TL ve 5 TL banknotlarda neler değişti?

20 TL ve 5 TL değişti mi? 20 TL ve 5 TL banknotlarda neler değişti?

20 TL ve 5 TL değişti mi? 20 TL ve 5 TL banknotlarda neler değişti? E9 Emisyon Grubu V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlar bugün tedavüle girecek. Yeni V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte 20 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen’e, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük’e ait olacak. Onun dışında banknotların boyutunda ve görüntüsünde hiç bir değişiklik yok.

40 Dakika Önce
2021-09-29 10:02:07
20 TL ve 5 TL değişti mi? 20 TL ve 5 TL banknotlarda neler değişti?

20 TL ve 5 TL değişti mi? 20 lira ve 5 lira banknotlarda neler değişti? E9 Emisyon Grubu V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlar bugün tedavüle girecek. Yeni V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte 20 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen'e, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük'e ait olacak. Onun dışında banknotların boyutunda ve görüntüsünde hiç bir değişiklik yok.

20 TL ve 5 TL değişti mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verecek.

20 lira ve 5 lira banknotlarda neler değişti?

TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III. ve IV. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlara kıyasla, V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte 20 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen'e, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

Banknot nedir?

Banknot ya da kâğıt para; taşıyana üzerinde yazan miktarın ödenmesi basan kurum tarafından garanti edilen, faiz taşımayan, yasal bir ödeme aracı. İngilizce'deki bank ve note yani banka ve not kavramlarının birleşiminden gelir. Banknotun, altın, gümüş, döviz gibi menkul kıymetlerden teşekkül eden bir karşılığı bulunmayabilir. Eskiyen para tedavülden çekilerek imha edilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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