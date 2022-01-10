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TIMETURK / GENEL / 20 TL değişti mi? Yeni 20 TL resmi | 20 lirada banknotta hangi farklar değişiklik var? (E9 Emisyon Grubu VI. tertip)

20 TL değişti mi? Yeni 20 TL resmi | 20 lirada banknotta hangi farklar değişiklik var? (E9 Emisyon Grubu VI. tertip)

20 TL değişti mi? Yeni 20 TL resmi | 20 lirada banknotta hangi farklar değişiklik var? E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 TL'lik yeni banknotlar tedavüle girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru sonrası vatandaşlar yeni 20 TL'nin görüntüsünde değişiklik olup olmadığını merak etmeye başladı. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

4 Saat Önce
2022-01-10 11:59:53
20 TL değişti mi? Yeni 20 TL resmi | 20 lirada banknotta hangi farklar değişiklik var? (E9 Emisyon Grubu VI. tertip)

20 TL değişti mi? Yeni 20 TL resmi | 20 lirada banknotta hangi farklar değişiklik var? E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 TL'lik yeni banknotlar tedavüle girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru sonrası vatandaşlar yeni 20 TL'nin görüntüsünde değişiklik olup olmadığını merak etmeye başladı. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verecek. TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

20 TL değişti mi?

Yeni 20 TL'de sadece banknotlar, üzerindeki imzalar değişti. Bunun dışında 20 TL'de herhngi bir değişiklik olmadı. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

20 lirada banknotta hangi farklar değişiklik var?

Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 20 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 20 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi. I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar bugün birlikte tedavül edecek.

Yeni 20 TL resmi

20 TL'lik bnknotta sadece imza alanındadeğişklik yaşandı. Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısının yerine yeni Başkan Yardımcısının imzası eklendi:

Yeni 20 TL resmi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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