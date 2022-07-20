20 Temmuz mazota indirim var mı? Benzine ve motorine indirim gelecek mi? Benzine ve mazota 20 Temmuz'da indirim yapılacak mı? Araç sahiplerinin gözü kulağı akaryakıt fiyatlarına gelecek olan zam yada indirim haberinde. Geçtiğimiz günlerde gelen peş peşe zamlardan sonra benzin ve mazot litre fiyatı 30 TL'ye kadar dayanmıştı. Uluslararası piyasada brent petrol fiyatlarının düşmesi ile peş peşe indirimler geldi. Son olarak benzine 94 kuruşluk indirim yapıldı. Peki 20 Temmuz'da mazota (motorin) indirim yapılacak mı? Mazota ve benzine beklenen indirim var mı?

20 Temmuz mazota indirim var mı? Benzine ve motorine indirim gelecek mi? Benzine ve mazota 20 Temmuz'da indirim yapılacak mı? Araç sahiplerinin gözü kulağı akaryakıt fiyatlarına gelecek olan zam yada indirim haberinde. Geçtiğimiz günlerde gelen peş peşe zamlardan sonra benzin ve mazot litre fiyatı 30 TL'ye kadar dayanmıştı. Uluslararası piyasada brent petrol fiyatlarının düşmesi ile peş peşe indirimler geldi. Son olarak benzine 94 kuruşluk indirim yapıldı. Peki 20 Temmuz'da mazota (motorin) indirim yapılacak mı? Mazota ve benzine beklenen indirim var mı?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ile akaryakıt fiyatlarına da indirim geldi. Peş peşe gelen indirimler araç sahiplerini bir nebze de olsa rahatlattı. Artan benzin ve mazot fiyatları nedeniyle kontak çevirmeye korkan araç sahipleri son gelen indirimlerle rahatladı. Don olarak 19 Temmuz'da benzine büyük bir indirim geldi ve mazota indirim yapılıp yapılmayacağı araç sahipleri tarafından merakla beklenmeye başladı.

20 Temmuz mazota indirim var mı?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle ülkemizde de akaryakıt satış fiyatlarında indirime gidildi. Son yapılan indirimle birlikte beniznin litre satış fiyatı 22 lira seviyesine kadar geriledi. Benzine yapılan indirimin ardından mazota da indirim yapılıp yapılmayacağı beeklemntisi oluştu. Ancak 20 Temmuz'da benzin ve mazota yeni bir indirim beklenmiyor.

Benzine ve motorine indirim gelecek mi?

Benzine henüz daha yeni indirim geldi. 20 Temmuz'dan geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 94 kuruş indirim geldi. Mazota ise henüz bir indirim yapılması beklenmiyor. Uluslararası petrol piyasasında yaşanan düşüşün devam etmesi ile mazota da önümüzdeki günlerde yeni indirimler gelebilir.

Benzine ve mazota 20 Temmuz'da indirim yapılacak mı?

Benzine 20 Temmuz'da 94 luruş indirim yapıldı anvak motorin grubunda bir indirim şu anda beklenmiyor.

20 Temmuz güncel mazot fiyatları

Ankara 25,48 TL

İstanbul / Avrupa 25,37 TL

İstanbul / Anadolu 25,39 TL

İzmir 25,50 TL

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