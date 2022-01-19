20 Ocak 2022 Perşembe televizyonda ne var?
Sevdikleri dizi ve programları izleyemek isteyenler, bugün TV'de ne var merak ediyorlar. İşte 20 Ocak 2022 Perşembe kanal kanal hangi diziler var...
2 Saat Önce
2022-01-19 21:59:37
2022-01-19 21:59:37
Fox tv
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10:45Ekonomi ArasıFOX, 10:45
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11:00Çağla İle Yeni Bir GünFOX, 11:00
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13:00Kadir Ezildi İle En Hamarat BenimFOX, 13:00
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16:00Fulya İle Umudun OlsunFOX, 16:00
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19:00Selçuk Tepeli İle Fox Ana HaberFOX, 19:00
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20:00Mahkum 'Dizi'FOX, 20:00
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23:45Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)FOX, 23:45
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02:15Kanunsuz Topraklar (Tekrar)FOX, 02:15
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05:00Kefaret 'Dizi' (Tekrar)FOX, 05:00
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06:00Kadın 'Dizi' (Tekrar)FOX, 06:00
Show tv
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08:00Bu Sabah
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10:15PROGRAM ( Dr. Ender Saraç'la Sağlıklı Günler)
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12:15YARIŞMA (Gelin Evi)
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15:00Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
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18:10Senin Hayatın
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18:45Show Ana Haber
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20:00PROGRAMGüldür Güldür Show (Tekrar)
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00:15Aziz 'Dizi' (Tekrar)
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02:45Üç Kuruş 'Dizi' (Tekrar)
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05:00Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)
Star tv
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07:00Mesut Yar İle BugünSTAR, 07:00
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09:45Sabahın Sultanı Seda SayanSTAR, 09:45
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13:00Serap Paköz İle Gerçeğin PeşindeSTAR, 13:00
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16:00Söz 'Dizi' (Tekrar)STAR, 16:00
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18:30Star HaberSTAR, 18:30
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20:00SİNEMABerlin Kaplanı 'Türk Filmi'STAR, 20:00
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22:30Berlin Kaplanı 'Türk Filmi' (Tekrar)STAR, 22:30
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00:30Zorlu Gün 'Yabancı Film'STAR, 00:30
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02:30Zorlu Gün 'Yabancı Film' (Tekrar)STAR, 02:30
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04:30Söz 'Dizi' (Tekrar)STAR, 04:30
Kanal D
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07:00Sihirli Annem 'Dizi' (Tekrar)09:00
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Neler Oluyor Hayatta11:00
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Yaprak Dökümü 'Dizi' (Tekrar)13:00
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Gelinim Mutfakta15:45
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Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)19:00
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Kanal D Haber20:00
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Camdaki Kız 'Dizi'01:15
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Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)02:30
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Gelinim Mutfakta (Tekrar)04:45
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Asi 'Dizi' (Tekrar)
ATV
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08:00Kahvaltı Haberleri
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10:00Müge Anlı İle Tatlı Sert
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13:00Atv Gün Ortası
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14:00Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
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16:20Esra Erol'da
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19:00Atv Ana Haber Bülteni
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20:00DİZİBir Zamanlar Çukurova 'Dizi'00:20
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Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
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01:40Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)03:55
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Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1
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05:03İstiklal Marşı ve Günün Program AkışıTRT 1, 05:03
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05:05Aslan Ailem 'Dizi' (Tekrar)TRT 1, 05:05
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08:15Dr. Yerebakan İle Hayatın RitmiTRT 1, 08:15
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09:30Alişan İle Hayata GülümseTRT 1, 09:30
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12:15Şefin Özel Konuğu (Belgesel)TRT 1, 12:15
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13:15Beni Böyle Sev 'Dizi' (Tekrar)TRT 1, 13:15
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16:30Seksenler 'Dizi'TRT 1, 16:30
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19:00Ana HaberTRT 1, 19:00
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19:55İddiaların AksineTRT 1, 19:55
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20:00DİZİBarbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 'Dizi'TRT 1, 20:00
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00:15Ahlat Ağacı 'Türk Filmi'TRT 1, 00:15
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03:25Yok Olmadan Keşfet (Belgesel)TRT 1, 03:25
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03:55Seksenler 'Dizi' (Tekrar)TRT 1, 03:55
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