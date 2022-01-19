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TIMETURK / GENEL / 20 Ocak 2022 Perşembe televizyonda ne var?

20 Ocak 2022 Perşembe televizyonda ne var?

Sevdikleri dizi ve programları izleyemek isteyenler, bugün TV'de ne var merak ediyorlar. İşte 20 Ocak 2022 Perşembe kanal kanal hangi diziler var...

2 Saat Önce
2022-01-19 21:59:37
20 Ocak 2022 Perşembe televizyonda ne var?

Fox tv

  • 10:45
    Ekonomi Arası
    FOX, 10:45
  • 11:00
    Çağla İle Yeni Bir Gün
    FOX, 11:00
  • 13:00
    Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
    FOX, 13:00
  • 16:00
    Fulya İle Umudun Olsun
    FOX, 16:00
  • 19:00
    Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
    FOX, 19:00
  • 20:00
    Mahkum 'Dizi'
    FOX, 20:00
  • 23:45
    Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)
    FOX, 23:45
  • 02:15
    Kanunsuz Topraklar (Tekrar)
    FOX, 02:15
  • 05:00
    Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
    FOX, 05:00
  • 06:00
    Kadın 'Dizi' (Tekrar)
    FOX, 06:00

Show tv

  • 06:00
    Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
  • 08:00
    Bu Sabah
  • 10:15
    PROGRAM ( Dr. Ender Saraç'la Sağlıklı Günler)
  • 12:15
    YARIŞMA (Gelin Evi)
  • 15:00
    Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:10
    Senin Hayatın
  • 18:45
    Show Ana Haber
  • 20:00
    PROGRAM
    Güldür Güldür Show (Tekrar)
  • 00:15
    Aziz 'Dizi' (Tekrar)
  • 02:45
    Üç Kuruş 'Dizi' (Tekrar)
  • 05:00
    Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

    Star tv

  • 07:00
    Mesut Yar İle Bugün
    STAR, 07:00
  • 09:45
    Sabahın Sultanı Seda Sayan
    STAR, 09:45
  • 13:00
    Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
    STAR, 13:00
  • 16:00
    Söz 'Dizi' (Tekrar)
    STAR, 16:00
  • 18:30
    Star Haber
    STAR, 18:30
  • 20:00
    SİNEMA
    Berlin Kaplanı 'Türk Filmi'
    STAR, 20:00
  • 22:30
    Berlin Kaplanı 'Türk Filmi' (Tekrar)
    STAR, 22:30
  • 00:30
    Zorlu Gün 'Yabancı Film'
    STAR, 00:30
  • 02:30
    Zorlu Gün 'Yabancı Film' (Tekrar)
    STAR, 02:30
  • 04:30
    Söz 'Dizi' (Tekrar)
    STAR, 04:30

    Kanal D

  • 07:00
    Sihirli Annem 'Dizi' (Tekrar)
    09:00
  • Neler Oluyor Hayatta
    11:00
  • Yaprak Dökümü 'Dizi' (Tekrar)
    13:00
  • Gelinim Mutfakta
    15:45
  • Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)
    19:00
  • Kanal D Haber
    20:00
  • Camdaki Kız 'Dizi'
    01:15
  • Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)
    02:30
  • Gelinim Mutfakta (Tekrar)
    04:45
  • Asi 'Dizi' (Tekrar)

    ATV

  • 08:00
    Kahvaltı Haberleri
  • 10:00
    Müge Anlı İle Tatlı Sert
  • 13:00
    Atv Gün Ortası
  • 14:00
    Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
  • 16:20
    Esra Erol'da
  • 19:00
    Atv Ana Haber Bülteni
  • 20:00
    DİZİ
    Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'
    00:20
  • Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
  • 01:40
    Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)
    03:55
  • Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

    TRT 1

  • 05:03
    İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    TRT 1, 05:03
  • 05:05
    Aslan Ailem 'Dizi' (Tekrar)
    TRT 1, 05:05
  • 08:15
    Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    TRT 1, 08:15
  • 09:30
    Alişan İle Hayata Gülümse
    TRT 1, 09:30
  • 12:15
    Şefin Özel Konuğu (Belgesel)
    TRT 1, 12:15
  • 13:15
    Beni Böyle Sev 'Dizi' (Tekrar)
    TRT 1, 13:15
  • 16:30
    Seksenler 'Dizi'
    TRT 1, 16:30
  • 19:00
    Ana Haber
    TRT 1, 19:00
  • 19:55
    İddiaların Aksine
    TRT 1, 19:55
  • 20:00
    DİZİ
    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 'Dizi'
    TRT 1, 20:00
  • 00:15
    Ahlat Ağacı 'Türk Filmi'
    TRT 1, 00:15
  • 03:25
    Yok Olmadan Keşfet (Belgesel)
    TRT 1, 03:25
  • 03:55
    Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
    TRT 1, 03:55

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