20 Kasım son dakika deprem | Deprem mi oldu? Depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? İstanbul-İzmir-Antalya-Van-Malatya deprem listesi

20 Kasım son dakika deprem | Deprem mi oldu? Depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? Ülkemizde neredeyse her gün çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geliyor. Türkiye doğusundan batısına uzanan bir fay hattının üzerinde yer alıyor. Meydana gelen depremler çoğu zaman hissedilmeyecek kadar küçük oluyor ancak bazen şiddetli sarsıntılar da yaşanabiliyor. İstanbul-İzmir-Antalya-Van-Malatya-Erzurum-Manisa-Muğla-Denizli-Elazığ gibi illerde sıklıkla depremle yaşanabiliyor. Depreme yakalanan vatandaşlar depremin şiddetini, büyüklüğünü ve merkez üssünü merak ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi internet sitesinden Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremleri listeliyor. İşte Deprem mi oldu? sorusunun yanıtı...

20 Kasım son dakika deprem | Deprem mi oldu? Depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? Ülkemizde neredeyse her gün çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geliyor. Türkiye doğusundan batısına uzanan bir fay hattının üzerinde yer alıyor. Meydana gelen depremler çoğu zaman hissedilmeyecek kadar küçük oluyor ancak bazen şiddetli sarsıntılar da yaşanabiliyor. İstanbul-İzmir-Antalya-Van-Malatya-Erzurum-Manisa-Muğla-Denizli-Elazığ gibi illerde sıklıkla depremle yaşanabiliyor. Depreme yakalanan vatandaşlar depremin şiddetini, büyüklüğünü ve merkez üssünü merak ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi internet sitesinden Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremleri listeliyor. İşte Deprem mi oldu? sorusunun yanıtı...

Ülkemiz genç bir kara parçası özelliklerini taşıyor. Ülkemizde ve akın çevremizde son 10 yılda çözümlenen deprem sayısı 279357 dir. Türkiye bu nedenle pek çok aktif fay hattına sahip bir deprem ülkesidir. Ülkemizin her köşesinde sürekli depremler meydana geliyor. Bu depremlerin pek çoğu hissedilmeceyek derecede küçük oluyor. Ancak bazen de sarsıntıya ve yıkıma neden olan depremler de ülkemizde meydana gelebiliyor. Deprem hisseden pek çok kişi depremin büyüklüğünü ve şiddetini öğrenmek için deprem mi oldu sorusuna yanıt arıyor.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.11.20 10:25:48 37.8787 26.9462 7.7 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.20 10:03:46 40.6415 36.7903 5.2 -.- 3.6 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2021.11.20 10:02:13 40.7013 36.8258 9.7 -.- 4.2 4.0 GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2021.11.20 07:24:09 37.8673 26.9275 7.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.20 06:39:39 38.4798 32.2388 18.2 -.- 1.6 -.- KOLUKISA-KADINHANI (KONYA) İlksel

2021.11.20 06:20:41 39.1723 38.9760 9.7 -.- 1.2 -.- GOZLUCAYIR-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel

2021.11.20 06:10:48 35.1102 25.1985 2.4 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.20 05:46:42 40.1077 41.8278 29.7 -.- 1.1 -.- ORENTAS-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2021.11.20 05:40:33 39.7783 41.9137 13.0 -.- 1.4 -.- TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2021.11.20 05:16:14 38.6813 24.4992 29.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.11.20 05:00:05 38.9260 35.8130 5.3 -.- 1.5 -.- BURHANIYE-BUNYAN (KAYSERI) İlksel

2021.11.20 04:59:00 37.6968 27.0843 5.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.20 04:56:51 39.7417 41.7815 13.4 -.- 1.2 -.- MESCITLI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2021.11.20 04:54:19 41.1512 43.9048 8.2 -.- 2.0 -.- ERMENISTAN İlksel

2021.11.20 04:46:00 38.9000 24.8123 14.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.11.20 04:43:43 38.6817 24.5093 5.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.11.20 04:32:06 38.7827 24.5542 6.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.11.20 04:31:28 37.0452 28.3790 6.7 -.- 1.7 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2021.11.20 04:27:44 37.9543 28.7978 3.4 -.- 1.5 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel

2021.11.20 04:25:14 37.9392 28.7697 5.4 -.- 1.9 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2021.11.20 04:22:41 38.3565 22.6992 7.4 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN İlksel

2021.11.20 04:19:33 40.8863 24.0937 3.6 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel

Türkiye bir deprem ülkesi

Ülkemizmyüzölçümünün üçte ikisi II., ve II. derece deprem bölgesinde yeralmaktadır.

Ayrıca nüfusumuzun % 44'u I. derece deprem bölgesinde» %2'6'sı İL derece deprem bölgesinde, %15'i III. derece deprem bölgesinde» %13'ü IV.derece deprem bölgesinde ve %2"si V.derece deprem bölgesinde yaşamaktadır

Nüfus dağılımına baktığımızda;: Türkiye nüfusunun hemen hemen yarısına yakın kısmının I. derece deprem bölgesinde yaşadığı ve I. derece deprem bölgesinde yaşayanların sayısının düğer bölgelere göre biraz daha fazla oranda arttığı görülmektedir

Sonuç olarak; Türkiye'nin deprem açısından çok tehlikeli "ve riskli bir bölgede bulunduğunu ve çok sık olarak hasar yapan depremlere maruz kaldığını ve kalacağını söyleyebiliriz. Depremlere engel olamayacağımıza göre toplum olarak depremlerle birarada yaşamayı öğrenmeli, olası bir depreme her an hazırlıklı olmalıyız.

Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yeryüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.