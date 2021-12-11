20 Gün Kaldı! TOKİ'den ev almak isteyenler için uygun fırsat

TOKİ Başkanlığı Aralık 2021 kampanyaları için son gün ayın 31'i. 20 gün içerisinde birçok ilde konut satışı yapacak olan TOKİ elindeki stokları eritecek. Ev almak isteyenler için uygun fırsatlar var.

TOKİ kendisine ait olan konut satışlarını kuralı satış yöntemi ile elden çıkacak. Birçok ilde konut satışı yapacak olan TOKİ Başkanlığı 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler satacak. Konutların çok büyük bir kısmı ise orta gelir grubu kapsamında ancak ucuz fiyatlı. Müşteriler bu sayede istedikleri proje için geliri, ikamet şartı olmadan dilekdikleri gibi başvuru yapabilirler.

20 GÜN İÇİNDE KONUT SATIŞI YAPILACAK OLAN ŞEHİRLER

Ev almak isteyenler için ilk durak olan TOKİ Başkanlığı, Aralık ayının son 20 gününde yurdun dört bir köşesinde konut satışı yapacak. Konut satışlarının bazıları kent merkezlerinde değil ilçelerde olacak. Bazı satış duyuruları ise aynı şehirde yer alan iki farklı TOKİ projesinden olacak. Ev alma hayali kuranlar için TOKİ Başkanlığı'nın listesinde o iller.

İl İl Liste

Aralık 2021 kuralı konut satış listesinde yer alan şehirler; Adana Sarıçam, Aydın Çine, Balıkesir Bigadiç, Burdur Karamanlı, Bursa Orhaneli, Bursa Harmancık, Çankırı Şabanözü, Giresun Merkez, Kastamanonu Tosya, Kırıkkale Delice, Kilis Polateli, Trabzon Ortahisar ve Van Tuşba

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK? İLK ADIM E-DEVLET'TEN

Kuralı konut satışları için başvuru yapacak olan vatandaşlar ilk başvurularını e-Devlet üzerinden yapacaklar. e-Devlet platformu üzerinden TOKİ Hizmetlerine gelecek olan vatandaşlar buradan TOKİ duyurularını bulacaklar. Ev almak istedikleri kentte yer alan projeyi seçip başvurularını yapacaklar. TOKİ için e-Devlet başvurusu için talep edilen başvuru ücreti Ziraat Bankası yada Halkbank'a ödenecek. Ardından süreç kura işlemlerine kalacak. Kurada ismi çıkan vatandaşlar ise daha sonra kurum ile satış ve ödeme yöntemlerini belirleyecekler.

ÖRNEK ÖDEME PLANLARI

Konut satışı yapılacak olan şehirler için TOKİ Başkanlığı ayrı ayrı satış duyuruları yayımladı. Bu duyurularda kurum satış fiyatlarını, ödeme tutarlarını taksit seçeneklerini ilan etti. Örnek olması amacıyla bazı iller içn tüm liste aşağıda.

KIRIKKALE

VAN

ÇANKIRI

BURSA/ORHANELİ

KASTAMONU

GİRESUN

NE BU FİYATLAR NE DE BU TAKSİT SEÇENEKLERİ BİR DAHA GELMEZ

Ödeme tablosunda yer alan fiyatlar konut maliyetlerinin arttığı bu süreç için oldukça uygun. Bu fiyatlar üzerinden müşterilere ayrıca hem 120 aydan 240 aya vade seçenekleri hemde peşinat tutarına göre düşük vade imkanları sunuluyor. Bazı projeler için ayda 800 TL taksitle konut sahibi olma fırsatları sunuluyor.

Kaynak: emlak365.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.