Öğretmen olma hayali kuran binlerce kişinin ataması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılan törende yapıldı. Atama butonuna basan Erdoğan ataması yapılan öğretmenlere başarılar diledi. Binlerce kişi de atanıp atanmadığını merak etmeye başladı. 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması 3 Eylül'de saat 12.00 civarında yapıldı. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen atama kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? 20 bin öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı?

Öğretmen olma hayali kuran binlerce kişinin ataması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılan törende yapıldı. Atama butonuna basan Erdoğan ataması yapılan öğretmenlere başarılar diledi. Binlerce kişi de atanıp atanmadığını merak etmeye başladı. 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması 3 Eylül'de saat 12.00 civarında yapıldı. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen atama kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? 20 bin öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı?

Binlerce kişinin merakla beklediği öğretmen atamaları yapıldı. 20 bin sözleşmeli öğretmen Türkiye'nin çeşitli okullarında göreve başlamak üzere atandı. Atama kura sonuçlarını merak eden öğretmen adayları da 20 bin sözleşmeli öğretmen atama kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? sorurusunu sormaya başladı.

20 bin sözleşmeli öğretmen atama kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Kura, saat 11:55 sularında başladı. 4 dakika 40 saniye sürdü. Sözleşmeli atama sonuçları 1 saat içinde E-devlet ve Milli EĞitim Bakanlığı'nın sitesinde yer alacak.

Öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Ataması yapılan öğretmenler Eylül ayı itibariyle yeni görev yerlerinde çalışmaya başlayabilecekler.

MEB öğretmen atama takvimini değiştirmişti

MEB'ten yapılan yazılı duyuruda “2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusuna ekli Ek-4 Takvim'de değişiklik yapılmıştır. Buna göre; Atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29.08.2021-02.09.2021 tarihleri arasında alınacak, “Atama sonuçları 03.09.2021 tarihinde ilan edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

Sözleşmeli öğretmen tercih başvurusu detayları

1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.