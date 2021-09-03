20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman sisteme yansır? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine atanmak üzere 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. Atama butonuna Cumhurbaşkanı Erdoğan bastı. Erdoğan ataması yapılan öğretmenlere başarılar ve mutluluklar diledi. Peki 20 bin öğretmen ataması kura sonuçları ne zaman yayınlanacak?

20 bin öğretmen ataması sonuçları ne zaman sisteme yansır? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine atanmak üzere 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. Atama butonuna Cumhurbaşkanı Erdoğan bastı. Erdoğan ataması yapılan öğretmenlere başarılar ve mutluluklar diledi. Peki 20 bin öğretmen ataması kura sonuçları ne zaman yayınlanacak?

20 bin öğretmenin kura ile ataması yapıldı. Atama butonuna Cumhurbaşkanı Erdoğan bastı. Kura sonuçlarını merak eden öğretmen adayları da kura sonuçlarının ne zaman sisteme geçeceğini, sonuçların ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı.

20 bin öğretmen ataması sonuçları ne zaman sisteme yansır?

Öğretmen atamaları snuçları 1 saat içinde e-devlet ve MEB sitesinden yayınlanacak.

"Öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacaktır"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: ''Biraz sonra atanacak öğretmenlerimizle birlikte okullarımızda görev yapan öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacaktır. Öğretmenlerimizin özlük haklarında büyük iyileştirmeler yaptık. Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir. Avrupa'da öğretmenler için zorunlu ders saati en düşük ülke Türkiye'dir. Türkiye'yi her alanda olduğu gibi eğitimde de altyapı eksikliklerini büyük oranda gidermiş bir ülke haline getirdik.

Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış yetişmiş insan gücümüzü ekonomimizin, toplumumuzun ve demokrasimizin lokomotifi olarak görüyoruz. Çocuklarımız 1,5 yıldır okullarında olamadılar. Salgın halen devam ediyor ama artık çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüz de kalmadı. Ama artık çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüz kalmadı. Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımızı akranlarıyla birlikte en iyi eğitim öğretimi vermekte kararlıyız. Gerekli her türlü tedbiri alarak çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz. İnşallah okullarımızı tam zamanlı olarak açık tutarak öğretim yılını tamamlayacağız. Bundan sonra odaklanmamız gereken nokta eğitimin kalitesini artırmaktır. Bunun için müfredat başta olmak üzere eğitimin içeriğini geliştirmemiz gerekiyor.''

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.