20 bin öğretmen atama başvurusu | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atama bekleyen binlerce öğretmen adayını sevindiren açıklamayı yaptı. Erdoğan açıklamasında 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından 20 bin öğretmen atamasına ilişkin kontenjanlar ve branş dağılımı belli oldu. Atama için sabırsızlanan öğretmen adayları öğretmen atamaları başladı mı? Ön başvuru ne zaman? sorularını sıkça sormaya başladı.

20 bin öğretmen atama başvurusu | Öğretmen atamaları başladı mı? Ön başvuru ne zaman? soruları şu sıralar atama bekleyen binlerce öğretmen adayı tarafından soruluyor. Öğretmenleri sevindiren açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Erdoğan açıklamasında "Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacak." demişti. 20 bin öğretmen atamasına ilişkin takvim de belli oldu.

20 bin öğretmen atama başvurusu

20 bin öğretmen atamasına ilişkin abaşvuruların başlamasına sayılı günler kaldı. Öğretmen atamasına başvuırmak isteyenler bu tarihlere dikkat etmeli. 20 bin öğretmen atama ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması 18-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Öğretmen atamaları başladı mı?

Öğertmen atamalarına ilişkin takvim MEB tarafından yayımlandı. Buna göre öğretmen atama ön başvuruları 18-26 Temmuz arasında alınacak.

MEB 20 bin öğretmen atama takvimi

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 18-26/07/2022

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 29/07/2022

Sözlü Sınavların Yapılması 01-13/08/2022

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 16/08/2022

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 17-18/08/2022

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların

Sonuçlandırılması 22/08/2022

Atama Tercihlerinin Alınması 27-31/08/2022

Atama Sonuçlarının Açıklanması 01/09/2022

20 bin öğretmen atama kontenjan ve branş dağılımı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı hakkında bilgi verdi. Özer 99 alanda öğretmen atamasının yapılacağını bildirdi.Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk beş branşı sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği olacağını açıkladı.