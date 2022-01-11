2 yaş sendromunda çocuklara nasıl davranılmalı?

Bebek rahme düştüğü andan itibaren sürekli bir gelişme halindedir. Bu gelişme dünyaya gelince de devam eder. Fiziksel gelişmenin yanında psikolojik gelişim de bebeğiniz büyüdükçe gözlemleyebileceğiniz bir durumdur. Bu gelişmeyi net bir şekilde görebileceğiniz ilk dönem 2 yaştır. Peki 2 yaş sendromu nedir? 2 yaş sendromundaki çocuklar ne gibi davranışlar sergiler? 2 yaş sendromundaki çocuklara nasıl davranmak gerekir? Tüm bu soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz...



Bebekler annelerine muhtaçtır. Her an anneleriyle birlikte oldukları için, tüm ihtiyaçlarını gidermenin yolu anne olduğu için kendilerini onunla bir düşünürler. Bebek geliştikçe ve keşfettikçe kendisinin, anneden bağımsız bir birey olduğunu anlar. Bu keşif genellikle 18 ay civarı başlar ve bebeklik döneminden çocukluk dönemine geçiş yaşanır. Bu dönem bebek 36 aylık olana kadar devam edebilir. Çocuğunuzun davranışlarında bu dönemde büyük değişikler görülür ve bu döneme "2 yaş sendromu" denir. Bu dönem bir nevi çocuğunuzun yaşadığı erken ergenliktir.

2 yaş sendromunda çocuklar ne gibi davranışlar sergiler?

2 yaş sendromunda bebeğiniz size kendi davranış ve düşüncelerini kabul ettirmek ister. Kendi istediği olsun diye sizinle inatlaşabilir. Bu dönemde bebeğiniz; oyun saatini uzatmak, uyumamak, kendi istediği eylemi yapmak, yemek yememek için size direnebilir. Kendi istediğini yaptırmak için sinirli, huysuz olabilir ve ağlayabilir. Akranlarına, ebeveynine vurma, eşyaları kırma, zarar verme eylemleri de bu dönemde görülebilir. Bu tutumlardan dolayı 2 yaş sendromuna "çocukluk döneminde negativizm" de denir.

Ebeveynler 2 yaş sendromundaki çocuklarına nasıl davranmalıdır?

2 yaş sendromu çocuğun davranışlarında değişimlerin olduğu bir süreçtir. Bu yüzden ebeveynler de davranışlarında bazı değişikler yapmalıdır.

Çocuğunuzu katı kurallarla eğitmeniz doğru olmayacaktır. İyi davranışlarını ödüllendirebilirsiniz ancak kötü davranışları karşısında onu cezalandırmamalısınız. Onu anlamaya çalışmalı ve iletişim halinde olmalısınız. Yaptığının doğru veya yanlış olduğunu belirten kısa süreli konuşmalar ve sakin, arkadaşça bir dille yaptığının sebebini açıklamasını istemeniz bu dönemi daha kolay bir şekilde geçirmenizi sağlayabilir. Aynı zamanda yaşadığı ortamı keşfedebilmek için sorduğu sorulara da anlayacağı bir dil kullanarak cevap vermelisiniz.

Onunla inatlaşmamalı ve zararlı bir durum olmadıkça yaptıklarını engellememelisiniz. Bu sayede çocuğunuz yaptıklarının sonucunu görebilir, keşfedebilir ve kendine güveni artabilir. Bu dönemde çocuğunuzun istediği şeye karşılık daha çok isteyebileceği bir şey tavsiye edebilir, yeni oyunlar sayesinde dikkatini dağıtabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.