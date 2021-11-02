2 Kasım (bu akşam) EDHO neden yayınlanmadı? EDHO ATV'de neden yok? EDHO bitti mi? ATV ekranlarında yıllardır yayınlanan ve reytinglerde üst sıralarda yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 2 Kasım Salı günü ATV ekranlarında EDHO'nun yeni bölümünü izlemek isteyen izleyiciler dizinin yeni bölümünün yayınlanmadığını görünce 'EDHO neden başlamadı?' sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan EDHO hayranlarını üzen açıklama gelmişti.

2 Kasım (bu akşam) EDHO neden yayınlanmadı? EDHO ATV'de neden yok? EDHO bitti mi? ATV ekranlarında yıllardır yayınlanan ve reytinglerde üst sıralarda yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 2 Kasım Salı günü ATV ekranlarında EDHO'nun yeni bölümünü izlemek isteyen izleyiciler dizinin yeni bölümünün yayınlanmadığını görünce "EDHO neden başlamadı?" sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan EDHO hayranlarını üzen açıklama gelmişti.

ATV ekranlarında 6 sezonu geride bırakan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi uzun süren sezon finali sonrası hayranları ile 26 Ekim'de buluşacağı açıklanmıştı. Dizi 26 Ekim Salı günü ekranlara gelmed ve izleyiciler EDHO neden yayınlanmadı sorularını sormaya başladı. EDHO ile ilgili üzücü haberi dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından duyurdu.

2 Kasım (bu akşam) EDHO neden yayınlanmadı?

2 Kasım Salı akşamı ATV ekranlarında EDHO'nun başlamasını bekleyenler bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. EDHO hayranları 2 Kasım'da dizinin yeni bölümlerinin yayınlanmaması üzerine EDHO ATV'de neden yok? EDHO bitti mi? gibi soruları sormya başladı. 15 Haziran'da sezon finali yapan EDHO'nun yeni bölümleri 26 Ekim'de yayınlanacağı açıklanmıştı ancak öyle olmadı. Dizinin başrolü Oktay Kaynarca sosyal medyadan yaptığı paylaşımında EDHO'nun bittiğini açıkladı. Haber EDHO hayranlarında şok etkisi yaşattı. EDHO'nun açıklanan tarihte ekranlara gelmemesi izleyicinin üyük tepkisine neden olmuştu. EDHO ile kanal yönetimi arasında sorun olduğu iddia edilmişti.

EDHO ATV'de neden yok?

2 Kasım ATV yayın akışına bakıldığında EDHO saatinde Son Sığınak adlı filmin oynayacağı belirtiliyordu. EDHO yapımcıları ile kanal arasında yaşanan sorun nedeniyle Eşkıua Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi artık ATV'de yayınlanmayacak.

EDHO bitti mi?

EDHO 2 Kasım Salı günü yayınlanmayacak? EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca dizinin ekranlara veda ettiğini açıkladı. İşte Kaynarca'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama;

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han.... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim.

Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum."

"Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar (EDHO) başka kanala mı geçecek?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ile ilgili şaşırtıcı iddialar ortaya atılmaya başlandı. EDHO'nun yapımcı şirketi BVB'nin ATV kanalı ile sözleşme krizi yaşadığı iddia edildi. Dizinin yeni kalana geçip geçmeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.

26 Ekim'de de yayınlanmamıştı

ATV'nin reyting rekormeni dizisi 'EDHO'yu izlemek için gün sayanlar 26 Ekim'de şok yaşadı. ATV'de 26 Ekim akşamı 'Baba Parası' filmii yayınlandı. EDHO hayranları da EDHO neden yayınlanmadı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman yayınlanacak? sorularını sormaya başladı. Bu sorulara yanıt Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'ndan geldi. Ali Eyüboğlu'nun aktardığına göre; yapım şirketi BVB, yeni oyuncular ve eskiler için zam istedi. Kanal 'tamam' dedi ve çekimler başladı. Kanal sözleşmeyi dün de imzalamayınca, BVB yeni bölümü teslim etmedi. ATV de 'EDHO' yerine 'Baba Parası' filmini yayınladı.

2 Kasım ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Son Sığınak - TV'de İlk (EDHO yayınlanmayacak)

22:40 Kalp Yarası

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