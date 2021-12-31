2 haftada 7 kilo verdiren Atkins diyeti nasıl yapılır?

Fazla kilolarınızdan şikayetçiyseniz ve kilo vermek istiyorsanız Atkins diyetini deneyebilirsiniz. Peki Atkins diyeti nedir? Atkins diyeti nasıl yapılır? Sizler için Atkins diyetini araştırdık...



Atkins diyetinin ismi ilk defa 1972 senesinde Dr.Robert Coleman Atkins tarafından yazılan bir kitapta geçmiştir. Atkins diyeti, o zamandan bu zamana oldukça ün kazanmış diyetlerin başında gelmektedir. Bu diyetin temelinde düşük karbonhidrat tüketmek yatıyor. ''Diyetinizden ekmek, makarna, pasta gibi ürünleri çıkarın, bolca et ve yağ tüketin'' denilen Atkins diyetinde, bu şekilde beslenmenin fazla kilolardan kurtaracağı iddia ediliyor. Süreç içerisinde vücut karbonhidratı değil, proteini enerjiye çevirmek için kullanıyor ve bu da kilo kaybını sağlıyor.

Atkins diyetinde ne tüketilir? Yasaklı besinler hangileri?

Yüksek derecede trans yağ içeren, içerisinde çok fazla glikoz şurubu, mısır şurubu ve koruyucu madde olan gıdalar, çok fazla miktarda tuz içeren besinler Atkins diyetinde yasak. Kanola, mısır, ayçiçek yağı, margarin gibi yağlar da bu diyette yasaklar arasında. Yenmesine izin verilmeyen karbonhidratlar; buğday, mercimek, kuru fasulye, nohut, pirinç ve tam tahıllı ekmekler. Pastalar, kurabiyeler, börekler birçok diyette olduğu gibi bu diyette de yok. Muz, elma, incir gibi yüksek miktarda şeker içeren meyveler, patates, havuç gibi sebzeler de tüketilmeyenler arasında.

Kırmızı et, beyaz et, balık tüketilebiliyor. Sucuk, hindi füme gibi gıdalar da tüketilebilenler arasında. Peynir, yoğurt, quark gibi tam yağlı süt ve süt ürünleri, avokado, Hindistan cevizi yağı, çiğ badem, fındık, fıstık gibi sağlıklı yağ içeren besinlerden de tüketebilirsiniz. Bol miktarda sebze yiyebilirsiniz. Enginar, pırasa, fasulye, kabak, patlıcan, salatalık, brokoli, ıspanak, domates ve kuşkonmaz tüketebilirsiniz.

Atkins diyetinde 1. gün neler yenmeli?

Kahvaltıda; zeytinyağı veya sağlıklı başka bir yağda pişmiş yumurta + domates

Öğlen yemeğinde; 150 gram tavuklu az yağlı salata + yoğurt

Akşam yemeğinde; ızgara biftek + haşlanmış sebzeler + az yağlı salata

Ara öğünlerde tam yağlı süt + çiğ badem (çiğ fındık, ceviz, kaju vb)

Atkins diyetinde 2. gün neler yenmeli?

Kahvaltıda; 1 tane haşlanmış yumurta + 2 tane ceviz ya da fındık + 2 dilim beyaz peynir

Öğlen yemeğinde; avokadolu ton balıklı salata

Akşam yemeğinde; zeytinyağlı fasulye + 100 gram haşlanmış tavuk

Ara öğünlerde; tam yağlı süt + çiğ badem (çiğ fındık, ceviz, kaju vb)

Atkins diyetinde 3. gün neler yenmeli?

Kahvaltıda; 1 porsiyon çilek + 1 kase yoğurt + 1 avuç ceviz

Öğlen yemeğinde; 150 gram ızgara köfte + salata

Akşam yemeğinde; somon + az yağlı salata

Ara öğünlerde; tam yağlı süt + çiğ badem (çiğ fındık, ceviz, kaju vb)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.