2. el otomobil satışında neler değişti? Araç satışında sınırlama ne zaman başlayacak?

İkinci el otomobil ve arazi araçlarının satışına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki bu yeni düzenleme ne anlama geliyor? İkinci el araç satışlarında neler değişti? İşte detaylar...

İkinci el otomobil satışına 'limit' getiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; İkinci el otomobil satışında 6 ay 6 bin kilometre koşulunu içeren düzenleme yürürlüğe girdi. Peki, ikinci el araç satışlarındaki kısıtlama ne zaman başlayacak?

2. el otomobil satışında neler değişti?

Yönetmelik değişikliğine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: "İlk tescil tarihi itibarıyla ticari faaliyet kapsamında 6 ay 6 bin kilometreyi aşmayan otomobil ve kara taşıtlarının satışı engelleniyor.

Otomobil galerileri, yetkili satıcılar ve araç kiralama şirketleri ile ticari faaliyet kapsamında ikinci el otomobil ve kara aracı satan kişiler tarafından 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ilk kaydı yapılan otomobil ve kara araçlarının pazarlanması veya satışı, 6 ay 6 bin ilk kayıt tarihinden itibaren kilometre geçmedikçe yapılamayacak.

Getirilen pazarlama ve satış kısıtlaması 1 Temmuz 2023'te sona erecek.

Düzenlemenin yürürlük tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına tescil edilen otomobil ve arazi taşıtları 15 Eylül 2022'ye kadar herhangi bir kısıtlama olmaksızın pazarlanabilecek ve satılabilecek."

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin halihazırda kendi adlarına tescilli taşıtların 15 Eylül'e kadar satılabilmesine imkan sağlandığı vurgulanan açıklamada, söz konusu taşıtların satışının 15 Eylül'e kadar gerçekleşmemesi halinde, bunların pazarlanması ve satışının da ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmediği sürece yapılamayacağı kaydedildi.

Açıklamada, nihai tüketiciler tarafından yapılan ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarının bu düzenlemenin dışında olacağı belitildi ve şu bilgiler verildi: "Ancak, nihai tüketiciler tarafından bir takvim yılı içinde yapılan üçten fazla otomobil ve arazi taşıtı satışları da ticari faaliyet kapsamında değerlendirilebileceğinden, bu taşıtların satışı ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlaması kapsamında yer alabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Araç satışında sınırlama ne zaman başlayacak?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yapanlar 15 Eylül 2022 tarihine kadar kendi adlarına kayıtlı araçları satabilecekler. Söz konusu araçların satışının ise bu tarihe kadar gerçekleşmemesi halinde 15 Eylül 2022, ilk tescil tarihinden itibaren altı ay altı bin kilometre geçmedikçe bu araçların pazarlaması ve satışı yapılmayacaktır.

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