Yenilenmiş cep telefonlarında KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi. KDV indirimi ile ikinci el cep telefonu almak isteyenler sevindi. Fiyatlarda indirim beklentisine giren vatandaşlar 2. el cep telefonları ucuzladı mı? İkinci el telefonlar ne kadar ucuzlar? KDV indirimi sonrası cep telefonları fiyatı düşer mi? gibi sorular sormaya başladı.

Yenilenmiş cep telefonlarında KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi. KDV indirimi ile ikinci el cep telefonu almak isteyenler sevindi. Fiyatlarda indirim beklentisine giren vatandaşlar 2. el cep telefonları ucuzladı mı? İkinci el telefonlar ne kadar ucuzlar? KDV indirimi sonrası cep telefonları fiyatı düşer mi? gibi sorular sormaya başladı.

Dolarda yaşanan artışa pararlel olarak teknoloji ürünlerinni fiyatları da son yıllarda hızla arttı. Yeni bir teknolojik ürün almak oldukça zorlaştı. Bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi yüksek teknoloji ürünlerinin ikinci ellerine bu dönemde rağbet arttı. İkinci el ürünlerin yenilenmesine ilişkin de standartlar belirlendi.

2. el cep telefonları ucuzladı mı?

2. el yenilenmiş ce ptelefonlarındaki KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e çekildi. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu kapsamda teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez) eklendiği belirtildi. Karar yayımı tarihini izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

İkinci el cep telefonu yenilenmesinde standart belirlendi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), kullanılmış cep telefonlarının ekonomiye kazandırılması ve güvenli bir şekilde kullanılması amacıyla sertifikalandırılması, yenilenmesi ve satışa sunulması için "İş Yerleri-Cep Telefonu (ikinci el) Yenileme Merkezleri İçin Kurallar" standardını yayımladı.

Standartla cep telefonu yenileme merkezleri, ikinci el telefon alım satımında, önceki kullanıcıyla illiyet bağını kaldıracak. Cihazların varsa onarılması ve değiştirilmesi gereken bileşenlerinin değiştirilmesiyle sonraki kullanıcıya hazır hale getirilmesini sağlayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.