Süper Lig'de heyecan dorukta. Lige yeni takviyelerle hızlı başlayan takımlar son haftalarda yaşadıkları puan kayıpları ile taraftarlarını üzdü. Beşiktaş liderliği yaşadığı puan kayıpları sonrası Fenerbahçe'ye bıraktı. Galatasaray ise 7. haftada topladığı 10 puan 11 puanla 10. sırada yer alıyor. Takımlarına ekran başından destek vermek isteyen taraftarlar 2 Ekim Cumartesi hangi maçlar var? 2 Ekim (bugün) hangi takımın maçı var? 2 Ekim Cumartesi Beşiktaş-Galatasaray-Fenerbahçe'nin maçı var mı? sorularına yanıt arıyor. İşte 2 Ekim Cumartesi Süper Lig 8. hafta maçları...

Süper Lig'de heyecan dorukta. Lige yeni takviyelerle hızlı başlayan takımlar son haftalarda yaşadıkları puan kayıpları ile taraftarlarını üzdü. Beşiktaş liderliği yaşadığı puan kayıpları sonrası Fenerbahçe'ye bıraktı. Galatasaray ise 7. haftada topladığı 10 puan 11 puanla 10. sırada yer alıyor. Takımlarına ekran başından destek vermek isteyen taraftarlar 2 Ekim Cumartesi hangi maçlar var? 2 Ekim (bugün) hangi takımın maçı var? 2 Ekim Cumartesi Beşiktaş-Galatasaray-Fenerbahçe'nin maçı var mı? sorularına yanıt arıyor. İşte 2 Ekim Cumartesi Süper Lig 8. hafta maçları...

Süper Lig'de geride kalan 7 haftada birbirinden heyecanlı maçlar oynandı. Süper Lig 8. hafta maçları 1 Ekim Cuma günü başladı. Takımlarını desteklemek için ekran başında yerlerini alan taraftalar maçların ne zaman hangi gün başlauyacağını internetten araştırıyor. 2 Ekim Cumartesi günü de birbirinden çekişmeli maçlar başlayacak. Peki 2 Ekim Cumartesi hangi maçlar var? 2 Ekim (bugün) hangi takımın maçı var? 2 Ekim Cumartesi Beşiktaş-Galatasaray-Fenerbahçe'nin maçı var mı?

2 Ekim Cumartesi hangi maçlar var?

2 Ekim Cumartesi 13:30

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR

2 Ekim Cumartesi 16:00

YUKATEL KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

2 Ekim Cumartesi 16:00

GÖZTEPE A.Ş. - GZT GİRESUNSPOR

2 Ekim Cumartesi 19:00

BEŞİKTAŞ A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR

3 Ekim Pazar 8. hafta maçları

13:30 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR

16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ALTAY

16:00 FENERBAHÇE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

19:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.