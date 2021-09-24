2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanması ile yüz binlerce kişinin barajı geçemediği ortaya çıktı. Barajı geçemediği için üniversite tercihi yapamayacak olan adaylara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde geldi. Erdoğan YKS barajının TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170'e ineceğini bu puanı alanlara ek tercih hakkı tanınacağını duyurdu. 2. ek yerleştirmelerde tercih yapacak olan adaylar 2. ek tercih ücreti ne kadar? 1. ek tercih ücreti yatıranlar 2. ek tercih için de ücret ödeyecek mi? sorularına yanıt arıyor. Peki ek yerleştirme ücreti (harcı) yatıranlar ikinci ek yerleştirmede ücret ödeyecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'de barajı geçememiş binlerce öğrenciyi sevindirdi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır." dedi. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra kimler 2. ek yerleştirmede tercih yapcak sorusu öğrencilerin kafasını kurcalamaya başladı. Peki YKS 2. ek yerleştirme ücreti ne kadar?

2. ek tercih ücreti ne kadar?

YKS ek tercih işlemleri 20 Eylül ve 23 Eylül tarihleri arasında yapıldı. YKS 1. ek yerleştirme tercihi yapan adaylar ücretlerini bankaya ödedi. YKS 1. ek yerleştirme ücreti 25,00 TL olarak açıklanmıştı. YKS ek yerleştirme ücretini yatırmayanların işlemleri tamamlanmayacak ve geçersiz sayılacak. Adaylar ek tercih sürecinde harçlarını yatırmayı unutmamalı.

Kimler YKS ek tercih ücreti ödemeyecek?

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

Bu kapsamda olan adayların, Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) sorgulatarak ÖSYM sistemine işletmiş olmaları gerekmektedir.

Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini ÖSYM sistemine işletmek isteyen adaylar; T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapıp, PROFİLİM kısmında yer alan "Şehit / Gazi Yakınlık Bilgilerim" sayfasında bulunan "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Güncelle" butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine girişini sağlayabileceklerdir.

2. ek tercihleri kimler yapacak? Kimler YKS ek yerleştirmede tercih yapabilir?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2. ek tercihlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. YKS barajının düşürülmesiyle tercih hakkı tanınan yüz binlerce aday 2. ek tercihleri kimler yapacak? Kimler YKS ek yerleştirmede tercih yapabilir? sorusuna yanıt arıyordu. ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şunlara değindi: “Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.”

YÖK Başkanı'ndan YKS 2. ek tercihlerde kimler tercih yapabilir? sorusuna yanıt

(YÖK) Başkanı Erol Özvar 2. ek yerleştirmelerin nasıl olacağını ve kimleri kapsadığına dair bir açıklamada bulundu. Özvar açıklamasında "YÖK olarak, 2021-YKS sonuçlarını değerlendirerek yükseköğretim kurumlarımızın mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla merkezi ve ek yerleştirme işlemleri sonucunda boş kalan kontenjanlar için “ikinci ek yerleştirme” yapılmasını kararlaştırdık.

'Merkezi ve ek yerleştirme' işlemlerindeki baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyerek, boş kalan kontenjanlar için yapılacak ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında TYT puanı 140, AYT/YDT puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için tercihte bulunma imkanı tanıdık.

İkinci ek yerleştirme işlemleri sürecinde TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ‘önlisans programlarında, AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar 'lisans programlarında' boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabilecekler. Kararımız adaylarımız açısından hayırlı olsun" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.