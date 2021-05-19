Milli eğitim Bakanlığı tam kapanma döneminde ve kademeli normalleşme döneminde sınavlarla ilgili flaş bir karar verdi. MEB'in kararına göre 2. dönem sınavlarına katılmak ya da katılmamak öğrencinin isteğine bırakıldı. 2. dönem sınavlarına girmemek için dilekçe mi vermek gerekiyor? Öğrenciler sınava katılmayacaklarsa eğer bu duruma dair dilekçe vermeleri gerekiyor. Dilekçe vermeyenler 2. dönem sınavlarına girmek zorunda mı? Sınava katılmayacaklarını bildirmeyenler ise 2. dönem sınavlara katılmak zorunda.

Milli eğitim Bakanlığı tam kapanma döneminde ve kademeli normalleşme döneminde sınavlarla ilgili flaş bir karar verdi. MEB'in kararına göre 2. dönem sınavlarına katılmak ya da katılmamak öğrencinin isteğine bırakıldı. 2. dönem sınavlarına girmemek için dilekçe mi vermek gerekiyor? Öğrenciler sınava katılmayacaklarsa eğer bu duruma dair dilekçe vermeleri gerekiyor. Dilekçe vermeyenler 2. dönem sınavlarına girmek zorunda mı? Sınava katılmayacaklarını bildirmeyenler ise 2. dönem sınavlara katılmak zorunda.

2. dönem sınavlarına girmemek için dilekçe mi vermek gerekiyor?

MEB korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma ve ardından gelen kademeli normalleşme sürecince sınavlarla ilgili çok önemli bir karar verdi. Kademeli normalleşmede ve tam kapanamda okullarda yüz yüze eğitim bir kez daha ertelenmişti. Sınavların durumu da merak ediliyordu. Bu süreçte 12. sınıflarda yüz yüze sınavlar tamamlandı ancak 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun ikinci dönem sınavları, koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler doğrultusunda yapılamadı. Son kararlarla MEB, öğrencilere sınavlara katılıp katılmama konusunda tercih hakkı sundu. Buna göre sınava katılmak istemeyenlerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs 2021'e kadar okul müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

Dilekçe vermeyenler sınava katılmak zorunda

Okul müdrülüklerine doğrudan ya da dijital yollardan dilekçe vermeyen öğrenciler 2. dönem sınavlarına 24 Mayıs tarihinde katılmak zorunda olacak. Eğer sınavlara katılmayan öğrenciler de sınavlardan geçerriz bir puan alacak ve ortalamaları düşecek. Koronavirüs pandemisi koşullarında dilekçe vermeden, 2. dönemde yapılacak sınavlara geçerli bir mazereti olmadan girmeyenler, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre işlem görecek.

Sınava katılmayacaklar taleplerini dijital ortamdan da iletebilir

Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi koşulları sebebiyle öğrencilerin mağdur olmaması için dilekçelerin ulaştırılmasında her türlü kolaylığı sağlıyor. Geçerli gerekçeleri olanlar sonradan aslını teslim etmek üzere, dijital iletişim kanallarından dilekçelerini gönderebilecekler.

2. dönem lise sınav dilekçesi nasıl yazılır?

2. dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrenciler okul müdürlüklerine ulaştıracakları dilekçeler için 2. dönem lise sınav dilekçesi nasıl yazılır? sorusunu araştırmaya başladı. Dilekçe veren öğrenciler sınava katılmayacak ve birinci dönem notlarına göre yıl sonu notları değerlendirilerek başarı durumlarıyla ilgili karar verilmiş olacak.

2. dönem sınava katılmama dilekçe örneği

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.