2. dönem lise sınav dilekçesi örneği | Sınavlara katılmama dilekçe örneği indir

2. dönem lise sınav dilekçesi | Korona virüs salgını nedeniyle 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun ikinci dönem sınavlarına katılıp katılmama konusu öğrencilerin ve velilerin isteğine bırakıldı. Ancak bu bir sınav iptali değildir. 2. dönem sınavına katılmayacak olan öğrenciler bunu bunu 21 Mayıs 2021'e kadar okul müdürlüklerine dilekçe ile bildirmeliler. Peki 2. dönem sınava katılmama dilekçesi nasıl yazılır? Öğrenciler lise 2. dönem sınavlara katılmama dilekçe örneği indir seçeneği araştırılıyor. İşte 2. dönem sınava katılmama dilekçe örneği ve sınava katılmama dilekçe yazılışı...

2. dönem lise sınav dilekçesi | Korona virüs salgını nedeniyle 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun ikinci dönem sınavlarına katılıp katılmama konusu öğrencilerin ve velilerin isteğine bırakıldı. Ancak bu bir sınav iptali değildir. 2. dönem sınavına katılmayacak olan öğrenciler bunu bunu 21 Mayıs 2021'e kadar okul müdürlüklerine dilekçe ile bildirmeliler. Peki 2. dönem sınava katılmama dilekçesi nasıl yazılır? Öğrenciler lise 2. dönem sınavlara katılmama dilekçe örneği indir seçeneği araştırılıyor. İşte 2. dönem sınava katılmama dilekçe örneği ve sınava katılmama dilekçe yazılışı...

MEB korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma ve ardından gelen kademeli normalleşme sürecince sınavlarla ilgili çok önemli bir karar verdi. Kademeli normalleşmede ve tam kapanamda okullarda yüz yüze eğitim bir kez daha ertelenmişti. Sınavların durumu da merak ediliyordu. Bu süreçte 12. sınıflarda yüz yüze sınavlar tamamlandı ancak 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun ikinci dönem sınavları, koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler doğrultusunda yapılamadı. Son kararlarla MEB, öğrencilere sınavlara katılıp katılmama konusunda tercih hakkı sundu. Buna göre sınava katılmak istemeyenlerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs 2021'e kadar okul müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

2. dönem lise sınav dilekçesi nasıl yazılır?

2. dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrenciler okul müdürlüklerine ulaştıracakları dilekçeler için 2. dönem lise sınav dilekçesi nasıl yazılır? sorusunu araştırmaya başladı. Dilekçe veren öğrenciler sınava katılmayacak ve birinci dönem notlarına göre yıl sonu notları değerlendirilerek başarı durumlarıyla ilgili karar verilmiş olacak.

2. dönem sınavlara katılmama dilekçe örneği indir

Dilekçe vermeyenler sınava katılmak zorunda

Okul müdrülüklerine doğrudan ya da dijital yollardan dilekçe vermeyen öğrenciler 2. dönem sınavlarına 24 Mayıs tarihinde katılmak zorunda olacak. Eğer sınavlara katılmayan öğrenciler de sınavlardan geçerriz bir puan alacak ve ortalamaları düşecek. Koronavirüs pandemisi koşullarında dilekçe vermeden, 2. dönemde yapılacak sınavlara geçerli bir mazereti olmadan girmeyenler, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre işlem görecek.

İşte lise 2. dönem sınav dilekçe örneği

Dijital ortamdan da iletebilirler

Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi koşulları sebebiyle öğrencilerin mağdur olmaması için dilekçelerin ulaştırılmasında her türlü kolaylığı sağlıyor. Geçerli gerekçeleri olanlar sonradan aslını teslim etmek üzere, dijital iletişim kanallarından dilekçelerini gönderebilecekler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.