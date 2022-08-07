2 bin Euro türk parası olarak ne kadar?
Döviz haberleri anında yatırımcılar tarafından en çok takip edilenler arasındadır. Ancak paramla kaç euro satın alabilirim sorusu için euro kuru hesaplama ekranını kullanarak işlem yapabilirsiniz. Bugün Euro ne kadardı, 2000 Euro ne kadar oldu?
2022-08-07 12:28:58
Dün 18.2421'den kapanan Euro kuru bugün yüzde 0.57 artışla 18.3460'tan işlem görüyor. Euro için gün içi en yüksek 18.3561, en düşük 18.2123 oldu.
Bu euro kur verileri doğrultusunda 2000 Euro 36799.8000 Türk Lirası'na tekabül etmektedir.
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