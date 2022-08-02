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2 Ağustos deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Depremin merkez üssü neresi?

2 Ağustos deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Depremin merkez üssü neresi? Ülkemiz bir deprem kuşağında yer alıyor ve gün içerisinde büyük-küçük onlarda deprem meydana geliyor. Bu depremlerin pek çoğu hissedilmezken bazıları ise hissediliyor ve vatandaşları tedirgin edebiliyor. İzmir, Manisa, Aydın, Antalya, Van, Malatya ve Elazığ'da depremler meydana geliyor. Sarsıntı hissedenler depremin büyüklüğünü ve depremin nerede meydana geldiğini internetten araştırıyor. Kandilli Rasathanesi son depremleri ve şiddetini sitesinden yayınlıyor. İşte deprem mi oldu sorusunun yanıtı...

30 Dakika Önce
2022-08-02 08:40:25
2 Ağustos deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Depremin merkez üssü neresi?

2 Ağustos deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Depremin merkez üssü neresi? Ülkemiz bir deprem kuşağında yer alıyor ve gün içerisinde büyük-küçük onlarda deprem meydana geliyor. Bu depremlerin pek çoğu hissedilmezken bazıları ise hissediliyor ve vatandaşları tedirgin edebiliyor. İzmir, Manisa, Aydın, Antalya, Van, Malatya ve Elazığ'da depremler meydana geliyor. Sarsıntı hissedenler depremin büyüklüğünü ve depremin nerede meydana geldiğini internetten araştırıyor. Kandilli Rasathanesi son depremleri ve şiddetini sitesinden yayınlıyor. İşte deprem mi oldu sorusunun yanıtı...

Ülkemizde sık sık depremler meydana geliyor. Bunun asıl nedeni jeolojik olarak Anadolu'nın genç ve aktif bir toprak parçası olmasıdır. Ülkemizin her kşesnden gelen sarsıntı haberleri sonrası depremin kaç şiddetinde ve nerede olduğu merak ediliyor. Van, Elazığ, Malatya gibi illerimizden sık sık deprem haberleri geliyor. Aynı şekilde İzmir, İstanbul ve çevresi, Sakarya, Manisa, Bursa, Balıkesir, Aydın, Antalya gibi illerimizde ara ara depremler meydana geliyor.

Deprem mi oldu? (2 Ağustıs)

Ülkemiz dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer almaktadır. Ülkemizin, karmaşık jeolojik yapısı ve jeodinamik konumundan dolayı çok sayıda aktif fay bulunmaktadır.

2 Ağustos son depreler

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.08.02 07:46:28  37.1075   28.4397        9.4      -.-  1.6  -.-   ULA (MUGLA)                                       İlksel
2022.08.02 06:35:39  36.4167   27.1527       11.2      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2022.08.02 06:32:28  40.1908   25.1548       11.4      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.08.02 06:01:17  37.0822   28.0933        4.1      -.-  2.0  -.-   ZEYTIN-(MUGLA)                                    İlksel
2022.08.02 05:41:39  38.2315   26.5095       11.5      -.-  1.9  -.-   ZEYTINELI-URLA (IZMIR)                            İlksel
2022.08.02 05:38:55  38.2907   26.5222        6.5      -.-  2.3  -.-   NOHUTALAN-URLA (IZMIR)                            İlksel
2022.08.02 05:15:32  38.3623   31.0655        9.7      -.-  1.8  -.-   MISIRLI-YALVAC (ISPARTA)                          İlksel
2022.08.02 04:37:58  37.9208   26.9270        6.4      -.-  2.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.02 04:25:54  37.4687   36.9912        4.2      -.-  3.1  -.-   TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2022.08.02 03:58:13  38.3752   38.6552        5.0      -.-  1.8  -.-   KIYICAK-KALE (MALATYA)                            İlksel
2022.08.02 03:43:53  40.3635   27.5895        5.0      -.-  2.0  -.-   ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                    İlksel
2022.08.02 03:37:17  39.5177   41.2317        8.6      -.-  4.2  -.-   GOKOGLAN-TEKMAN (ERZURUM)                         İlksel
2022.08.02 03:21:29  37.4920   37.0125        5.6      -.-  3.4  3.2   GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel
2022.08.02 01:20:41  37.1438   27.7278        8.7      -.-  2.3  -.-   KUZYAKA-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2022.08.02 00:54:19  39.0637   41.6405        6.6      -.-  1.9  -.-   SANLICA-VARTO (MUS)                               İlksel
2022.08.02 00:31:07  37.0998   28.4612        5.1      -.-  1.6  -.-   CICEKLI-ULA (MUGLA)                               İlksel
2022.08.02 00:21:55  40.9523   33.1247       12.5      -.-  2.0  -.-   ERENLER-BAYRAMOREN (CANKIRI)                      İlksel
2022.08.02 00:17:48  39.1097   41.6703        8.9      -.-  1.7  -.-   KARAKOY-VARTO (MUS)                               İlksel
2022.08.01 23:36:10  39.1087   41.6727       10.2      -.-  2.2  -.-   KARAKOY-VARTO (MUS)                               İlksel
2022.08.01 22:03:29  37.1003   30.4640        5.0      -.-  2.0  -.-   BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA)                İlksel
2022.08.01 21:11:49  36.0268   26.9242       12.8      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yeryüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir. 

 
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