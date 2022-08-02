2 Ağustos deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Depremin merkez üssü neresi? Ülkemiz bir deprem kuşağında yer alıyor ve gün içerisinde büyük-küçük onlarda deprem meydana geliyor. Bu depremlerin pek çoğu hissedilmezken bazıları ise hissediliyor ve vatandaşları tedirgin edebiliyor. İzmir, Manisa, Aydın, Antalya, Van, Malatya ve Elazığ'da depremler meydana geliyor. Sarsıntı hissedenler depremin büyüklüğünü ve depremin nerede meydana geldiğini internetten araştırıyor. Kandilli Rasathanesi son depremleri ve şiddetini sitesinden yayınlıyor. İşte deprem mi oldu sorusunun yanıtı...

2 Ağustos deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Depremin merkez üssü neresi? Ülkemiz bir deprem kuşağında yer alıyor ve gün içerisinde büyük-küçük onlarda deprem meydana geliyor. Bu depremlerin pek çoğu hissedilmezken bazıları ise hissediliyor ve vatandaşları tedirgin edebiliyor. İzmir, Manisa, Aydın, Antalya, Van, Malatya ve Elazığ'da depremler meydana geliyor. Sarsıntı hissedenler depremin büyüklüğünü ve depremin nerede meydana geldiğini internetten araştırıyor. Kandilli Rasathanesi son depremleri ve şiddetini sitesinden yayınlıyor. İşte deprem mi oldu sorusunun yanıtı...

Ülkemizde sık sık depremler meydana geliyor. Bunun asıl nedeni jeolojik olarak Anadolu'nın genç ve aktif bir toprak parçası olmasıdır. Ülkemizin her kşesnden gelen sarsıntı haberleri sonrası depremin kaç şiddetinde ve nerede olduğu merak ediliyor. Van, Elazığ, Malatya gibi illerimizden sık sık deprem haberleri geliyor. Aynı şekilde İzmir, İstanbul ve çevresi, Sakarya, Manisa, Bursa, Balıkesir, Aydın, Antalya gibi illerimizde ara ara depremler meydana geliyor.

Deprem mi oldu? (2 Ağustıs)

Ülkemiz dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer almaktadır. Ülkemizin, karmaşık jeolojik yapısı ve jeodinamik konumundan dolayı çok sayıda aktif fay bulunmaktadır.

2 Ağustos son depreler

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.08.02 07:46:28 37.1075 28.4397 9.4 -.- 1.6 -.- ULA (MUGLA) İlksel 2022.08.02 06:35:39 36.4167 27.1527 11.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2022.08.02 06:32:28 40.1908 25.1548 11.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2022.08.02 06:01:17 37.0822 28.0933 4.1 -.- 2.0 -.- ZEYTIN-(MUGLA) İlksel 2022.08.02 05:41:39 38.2315 26.5095 11.5 -.- 1.9 -.- ZEYTINELI-URLA (IZMIR) İlksel 2022.08.02 05:38:55 38.2907 26.5222 6.5 -.- 2.3 -.- NOHUTALAN-URLA (IZMIR) İlksel 2022.08.02 05:15:32 38.3623 31.0655 9.7 -.- 1.8 -.- MISIRLI-YALVAC (ISPARTA) İlksel 2022.08.02 04:37:58 37.9208 26.9270 6.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.02 04:25:54 37.4687 36.9912 4.2 -.- 3.1 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2022.08.02 03:58:13 38.3752 38.6552 5.0 -.- 1.8 -.- KIYICAK-KALE (MALATYA) İlksel 2022.08.02 03:43:53 40.3635 27.5895 5.0 -.- 2.0 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel 2022.08.02 03:37:17 39.5177 41.2317 8.6 -.- 4.2 -.- GOKOGLAN-TEKMAN (ERZURUM) İlksel 2022.08.02 03:21:29 37.4920 37.0125 5.6 -.- 3.4 3.2 GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2022.08.02 01:20:41 37.1438 27.7278 8.7 -.- 2.3 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA) İlksel 2022.08.02 00:54:19 39.0637 41.6405 6.6 -.- 1.9 -.- SANLICA-VARTO (MUS) İlksel 2022.08.02 00:31:07 37.0998 28.4612 5.1 -.- 1.6 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel 2022.08.02 00:21:55 40.9523 33.1247 12.5 -.- 2.0 -.- ERENLER-BAYRAMOREN (CANKIRI) İlksel 2022.08.02 00:17:48 39.1097 41.6703 8.9 -.- 1.7 -.- KARAKOY-VARTO (MUS) İlksel 2022.08.01 23:36:10 39.1087 41.6727 10.2 -.- 2.2 -.- KARAKOY-VARTO (MUS) İlksel 2022.08.01 22:03:29 37.1003 30.4640 5.0 -.- 2.0 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel 2022.08.01 21:11:49 36.0268 26.9242 12.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yeryüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.