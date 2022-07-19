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19 Temmuz Altın fiyatları ne kadar oldu? Tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Haftanın ikinci günü olan 19 Temmuz Salı günü canlı altın fiyatları araştırılıyor. Döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle son günlerde keskin bir düşüş yaşayan altın fiyatları, sabah saatlerinden itibaren yukarı yönlü bir ivme yaşıyor. Gram altın güne %0,07 artışla 984,91 TL'den başlarken, çeyrek altın %0,09 artışla 1,568,88 TL'den işlem görüyor. İşte 19 Temmuz Salı gram altın, çeyrek altın, ata altın fiyatları...

1 Saat Önce
2022-07-19 10:39:34
19 Temmuz Altın fiyatları ne kadar oldu? Tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde hareketli bir grafik izleyen altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Fed faiz kararlarındaki beklentiler, artan enflasyon rakamları ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların altın fiyatlarına etkisi merak ediliyor. Peki, "19 Temmuz altın fiyatları bugün ne kadar?" İşte 19 Temmuz Pazar günü Kapalıçarşı'da gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum...

GRAM ALTIN FİYATI

972,60

984,91

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

960,22

960,42

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.707,53

1.707,89

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.534,99

1.568,88

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6.145,41

6.261,92

YARIM ALTIN FİYATI

3.063,10

3.140,56

ZİYNET ALTINI FİYATI

6.145,41

6.261,92

ATA ALTIN FİYATI

6.475,68

6.642,40

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