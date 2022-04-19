19 Nisan İSKİ su kesintisi | Eyüp'te sular ne zaman gelecek? Akşemsettin, Alibeyköy, Çırçır, Karadolap mahallesi ve sular ne zaman saat kaçta gelecek?

19 Nisan İSKİ su kesintisi | Eyüp'te sular ne zaman gelecek? Eyüp Akşemsettin, Alibeyköy, Emniyettepe, Çırçır, Karadolap ve Güzeltepe mahallesi ve sular ne zaman saat kaçta gelecek? İstanbul'da 19 Nisan salı günü suların kesileceği İSKİ tarafından duyuruldu. İSKİ su kesintisi Eyüpsultan ilçesinin pek çok mahallesinde olacak. Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren su kesintisi sonrası vatandaşlar İSKİ sular ne zaman gelecek? sorusunu internette araştırmaya başladı. İşte 19 Nisan'da Eyüp'te suların geleceği saat...

19 Nisan İSKİ su kesintisi | Eyüp'te sular ne zaman gelecek? Eyüp Akşemsettin, Alibeyköy, Emniyettepe, Çırçır, Karadolap ve Güzeltepe mahallesi ve sular ne zaman saat kaçta gelecek? İstanbul'da 19 Nisan salı günü suların kesileceği İSKİ tarafından duyuruldu. İSKİ su kesintisi Eyüpsultan ilçesinin pek çok mahallesinde olacak. Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren su kesintisi sonrası vatandaşlar İSKİ sular ne zaman gelecek? sorusunu internette araştırmaya başladı. İşte 19 Nisan'da Eyüp'te suların geleceği saat...

İSKİ İstanbul'da yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren su kesintisi duyurusunu yaptı. İstanbul'a temiz ve güvenilir su ulaştırmayı hedefleyen İSKİ bu kapsamda çeşitli bakımlarına devam ediyor. Arıza ve bakım nedenleriyle pek çok ilçemizde ve mahallede gün içerisinde su kesintilerine gidiliyor. Bazen bu kesintiler saatler içerisinde giderilirken bazen de uzun saatler sürebiliyor. İSKİ son duyurusunda Eyüpsultan ve Maltepe ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

19 Nisan İSKİ su kesintisi

19 Nisan'da İSKİ bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu. İSKİ son paylaşımında Maltepe ve Eyüpsultan'da suların kesileceğini açıkladı. Eyüpsultan'da su kesintisi bir hayli uzun sürecek. Bölgede yaşayan vatandaşlara gelen SMS'te şöyle denildi: Sayın Abonemiz; bölgenizi besleyen ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle Eyüpsultan ilçesi; Akşemsettin, Alibeyköy, Emniyettepe, Çırçır, Karadolap ve Güzeltepe mahallelerine 19.04.2022 Salı günü su verilemeyecektir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder bilgilerinize sunarız."

Eyüp'te sular ne zaman gelecek?

İstanbul Eyüpsultan'da sular 19 Nisan'da kesilecek. 19 Nisan saat 22:00 civarı suların gelmesi beklşeniyor.

Akşemsettin, Alibeyköy, Çırçır, Karadolap mahallesi ve sular ne zaman saat kaçta gelecek?

Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah, Karadolap Mah, Çırçır Mah, Akşemsettin Mah, Alibeyköy Mah, Emniyettepe Mah

Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Kağıthane Alibeyköy 400 Lük İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 19.04.2022 15:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ nedir?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 1981 yılında, 2560 sayılı İSKİ Kanunu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak kurulmuş, bağımsız bütçeli bir kamu kurumudur. Kuruluşun amacı, İstanbul'a içme suyu temin etmek, atık suları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak, su havzalarını korumak ve dereleri ıslah etmektir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 2560 sayılı İSKİ Kanunu ile 1981 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak kurulmuştur. İstanbul'a içme suyu temini, atık suların toplanması ve arıtılması, su havzalarının korunması ve derelerin ıslah edilmesi gibi amaçları vardır. .