Kademeli normalleşme ile birlikte tam kapanma kısıtlamaları bir miktar yumuşatıldı. Kademeli normalleşme ile birlikte hafta içi sokağa çıkma yasakları kaldırıldı. Seyahat kısıtlamaları da kaldırıldı. Vatandaşlar 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak etmeye başladı. Peki 19 mayısta sokağa çıkma yasağı var mı? 19 mayıs 2021 AVM'ler açık mı? 19 Mayıs resmi tatil mi?

Kademeli normalleşme ile birlikte tam kapanma kısıtlamaları bir miktar yumuşatıldı. Kademeli normalleşme ile birlikte hafta içi sokağa çıkma yasakları kaldırıldı. Seyahat kısıtlamaları da kaldırıldı. Vatandaşlar 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak etmeye başladı. Peki 19 mayısta sokağa çıkma yasağı var mı? 19 mayıs 2021 AVM'ler açık mı? 19 Mayıs resmi tatil mi?

Kademeli normalleşme ile birlikte sokağa çıkma yasaklarında güncellemeye gidildi. Akşamları 21.00'den sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. Genelgeye göre hafta sonları sokağa çıkma yasakları ise devam edecek. Cuma akşam 21.00'den Pazartesi sabah 5.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Çalışma hayatının aksamaması için uygulanan muafiyetler devam edecek. Kötüye kullanımda adli ve idari yaptırım uygulanacak.

19 MAYISTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Tam kapanma uygulamasının hemen ardından kutlanacak olan 19 Mayıs bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanmasının olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği 5 bin vaka sayısının altına düşülmediği takdirde 19 Mayıs'ta da sokağa çıkma yasağı uygulanabileceği belirtiliyor...

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir çok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

BAKAN SOYLU'DAN 19 MAYIS AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tam kapanmanın 19 mayıs ile uzatılıp uzatılmayacağı konusunda açıklamlarda bulunmuştu. Bakan soylu açıklamasında şunları söyledi: Bizim 19 Mayıs ile ilgili bir değerlendirmemiz yok, tabi bugün itibarıyla. Biz hükümet olarak şunu görmek istiyoruz; uykusuzluktan gözlerim acıyor arkadaşlarımız işlerini çok iyi yapabilsin diye. Yüzlerce binlerce taleple karşı karşıyayız. Biz mümkün olduğunca bu işi bitirelim, bir daha bu işlerle karşılaşmayalım düşüncesi içindeyiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.