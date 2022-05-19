19 Mayıs'ta Marmaray saat kaça kadar ücretsiz? Bugün Marmaray ne zamana kadar ücretsiz? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle pek çok ilimizde belediyeye ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı açıklanmıştı. İstanbul'da İETT otobüsler, metrobüs ve metroların dışında Marmaray seferlerinin de 19 Mayıs'ta bedava olacağı açıklandı. Marmaray'ı gece geç saatlerde kullanacak olan vatandaşlar ücretsiz seyehatin saat kaça kadar olduğunu merak edip araştırıyor.

19 Mayıs'ta Marmaray saat kaça kadar ücretsiz? Bugün Marmaray ne zamana kadar ücretsiz? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle pek çok ilimizde belediyeye ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı açıklanmıştı. İstanbul'da İETT otobüsler, metrobüs ve metroların dışında Marmaray seferlerinin de 19 Mayıs'ta bedava olacağı açıklandı. Marmaray'ı gece geç saatlerde kullanacak olan vatandaşlar ücretsiz seyehatin saat kaça kadar olduğunu merak edip araştırıyor.

19 Mayıs ülekmizde resmi tatildir. Milli Bayramlardan olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlar pek çok ilimizde toplu taşımayı ücretsiz kullanır. İstanbul'da 19 Mayıs'ta İETT otobüs, metro ve metrobüsler bedava hizmet verecek. İstanbul'da her gün yüzbinlerce kişinin kullandığı Marmaray seferelerinin de 19 Mayıs'ta ücretsiz olduğu açıklandı.

19 Mayıs'ta Marmaray saat kaça kadar ücretsiz?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Marmaray'ın vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Açıklamada şöyle denildi: "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir."

Bugün Marmaray ne zamana kadar ücretsiz?

19 Mayıs'ta Marmaray saat 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul'da butün İETT otobüsleri ücretsiz mi?

19 Mayıs perşembe günü İETT seferleri Cumartesi sefer tarifesine göre yapılacaktır. Tüm toplu ulaşım araçları bayram süresince ücretsiz olarak hizmet verecek. Havalimanı hatları ve Adalar'da yapılan seferler uygulamaya dahil değildir.

Marmaray nedir?

Marmaray, Türkiye'nin İstanbul ve Kocaeli şehirlerinde hizmet veren banliyö treni sistemidir. Sistem, İstanbul Boğazı'nın altında inşa edilen Marmaray Tüneli'nin inşa edilmesi ve Avrupa Yakasındaki Halkalı Tren İstasyonu ile Anadolu Yakasındaki Gebze Tren İstasyonu arasında yer alan ve Marmara Denizi boyunca uzanan mevcut B1 ve B2 banliyö hatlarının modernizasyonu sonucu hayata geçirilmiştir. İnşaat çalışmaları Şubat 2004'te başlamış ve projenin tamamlanma tarihi olarak Nisan 2009 olarak ilan edilmiştir. Ancak çalışmalar sırasında ortaya çıkan tarihî ve arkeolojik buluntular nedeniyle gecikmeler yaşanmış ve projenin ilk etabı 29 Ekim 2013'te, ikinci etap çalışmaları ise 12 Mart 2019'da hizmete girmiştir.