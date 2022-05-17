19 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe kargolar tatil mi? 19 Mayıs kargolar açık mı kapalı mı?

19 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu? Resmi tatil günü olan 19 Mayıs Perşembe günü için araştırmalar başladı. Kargosunu bekleyenler 19 Mayıs günü kargoların çalışıp çalışmadığını bilmiyor. Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat Kargo Perşembe günü çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe kargolar tatil mi? 19 Mayıs kargolar açık mı kapalı mı? İşte yanıtı...

Resmi tatil günü olan 19 Mayıs Perşembe günü için araştırmalar başladı. Kargosunu bekleyenler 19 Mayıs günü kargoların çalışıp çalışmadığını bilmiyor. Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat Kargo Perşembe günü çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe kargolar tatil mi? 19 Mayıs kargolar açık mı kapalı mı? İşte yanıtı...

19 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu?

19 Mayıs resmi tatil olacağı için kargo şirketleri de tatil yapacak. Dolayısıyla Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat Kargo Perşembe günü hizmet vermeyecek.

20 Mayıs Cuma günü kargo şirketleri kaldığı yerden çalışmaya devam edecekler.

19 Mayıs PTT, banka ve noterler açık mı?

Kargolar gibi noterler, PTT, bankalar ve kamu daireleri de 19 Mayıs Perşembe günü kapalı olacaklar. .