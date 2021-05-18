Korona virüs vaka sayılarında yaşanan ani yükselişten sonra ilk önce ülke genelinde tam kapanma kuralları uygulandı ve 17 Mayıs itibari ile ta m kapanma yerini kademeli normalleşmeye bıraktı. Kademeli normalleşmede kreşler ve ana okulları hariç okullar yüz yüze eğitime ara verildi. 19 Mayıs'ta canlı ders var mı? Uzaktan eğitime devam eden öğrenciler 19 Mayıs'ta canlı ders olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki 19 Mayıs çarşamba uzaktan eğitim var mı? 19 Mayıs 2021 uzaktan eğitim yok mu?

Korona virüs vaka sayılarında yaşanan ani yükselişten sonra ilk önce ülke genelinde tam kapanma kuralları uygulandı ve 17 Mayıs itibari ile ta m kapanma yerini kademeli normalleşmeye bıraktı. Kademeli normalleşmede kreşler ve ana okulları hariç okullar yüz yüze eğitime ara verildi. 19 Mayıs'ta canlı ders var mı? Uzaktan eğitime devam eden öğrenciler 19 Mayıs'ta canlı ders olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki 19 Mayıs çarşamba uzaktan eğitim var mı? 19 Mayıs 2021 uzaktan eğitim yok mu?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda uzaktan eğitimin, canlı derslerin ve EBA TV derslerinin olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Tam kapanmanın bitmesiyle 17 Mayıs'tan 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme sürecine geçildi. Kademeli normalleşme ile birlikte okullar sadece Okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları için açıldı. Diğer sınıflar ise 1 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edecek. Canlı derslere katılan örğrenciler 19 Mayıs'ta canlı ders var mı? 19 Mayıs çarşamba uzaktan eğitim var mı? 19 Mayıs uzaktan eğitim yok mu? gibi soruları sormaya başladı. İşte 19 Mayıs'ta uzaktan eğitim yapılacak mı sorusunun yanıtı...

19 MAYIS'TA CANLI DERS VAR MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye için resmi tatil günleri içindedir. Dolayısıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda okullar tatil edilir. Tüm yurtta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkinlikler düzenlenir. 19 Mayıs'ta uzaktan eğitim var mı sorusuna gelecek olursak; 19 Mayıs'ta okulların tümü tatildir. Buna uzaktan eğitim ve canlı dersler de dahildir.

19 MAYIS ÇARŞAMBA UZAKTAN EĞİTİM VAR MI?

19 Mayıs resmi tatil olduğu için 19 Mayıs'ta öğretmenler ve öürencilerin tatil günüdür. Dolayısıyla 19 Mayıs'ta uzaktan eğitim olmayacak. TRT EBA kanalında çeşitli etkinlikler devam edecek.

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE OKULLAR AÇILDI MI?

İçişleri Bakanlığı yarın sabah 05.00'ten geçerli olacak itibaren Kademeli Normalleşme Tedbirlerine ilişkin genelgeyi yayımladı. Bakanlığın tedbirleri 17 Mayıs ve 1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak.

Okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime geçilecek.

Diğer kademelerdeki resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek.

19 MAYISTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kademeli normalleşme ile birlikte sokağa çıkma yasaklarında güncellemeye gidildi. Akşamları 21.00'den sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. Genelgeye göre hafta sonları sokağa çıkma yasakları ise devam edecek. Cuma akşam 21.00'den Pazartesi sabah 5.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Çalışma hayatının aksamaması için uygulanan muafiyetler devam edecek. Kötüye kullanımda adli ve idari yaptırım uygulanacak. Tam kapanma uygulamasının hemen ardından kutlanacak olan 19 Mayıs bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanmasının olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı ancak 19 Mayıs'ta sokak kıstılamasının gelmesi muhtemel görünüyor.

19 MAYISTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kademeli normalleşme ile birlikte sokağa çıkma yasaklarında güncellemeye gidildi. Akşamları 21.00'den sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. Genelgeye göre hafta sonları sokağa çıkma yasakları ise devam edecek. Cuma akşam 21.00'den Pazartesi sabah 5.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Çalışma hayatının aksamaması için uygulanan muafiyetler devam edecek. Kötüye kullanımda adli ve idari yaptırım uygulanacak. Tam kapanma uygulamasının hemen ardından kutlanacak olan 19 Mayıs bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanmasının olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı ancak 19 Mayıs'ta sokak kıstılamasının gelmesi muhtemel görünüyor.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir çok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

19 MAYIS NEDİR?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.