Korona virüs vaka sayılarını aşağı çekmek için önce tam kapanmaya ardından da 17 Mayıs'tan 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konusu da henüz netlik kazanmadı. Peki 19 Mayıs'ta AVM'ler açık mı? 19 Mayıs 2021 AVM'ler açık olacak mı? AVM'ler 19 Mayıs'ta kapalı mı? 19 Mayıs resmi tatil olması AVM'lerin kapalı olacağı anlamına gelmez. Ancak 19 Mayıs'ta ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanırsa ve bu yönde bir karar çıkarsa AVM'ler 19 Mayıs'ta kapalı olur.

Artan korona vaka sayılarını hedeflenen 5 bin seviyelerine çekebilmek için önce tam kapanmaya gidildi, ardından da kademeli kapanma uygulanmaya başladı. Tam kapanmanın 19 Mayıs ile birleştirilip uzatılacağı iddiaları gündeme gelmişti ancak öyle olmadı. 17 Mayıs itibari ile tam kapanma bitti ve kademeli normalleşme süreci başladı. Kademeli normalleşme sürecinde 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle 19 Mays'ta sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı ve dolayısıyla 19 Mayıs'ta AVM'lerin açık mı yoksa kapalı mı olacağı araştırılıyor. Peki 19 Mayıs'ta AVM'ler açık mı? 19 Mayıs 2021 AVM'ler açık olacak mı? AVM'ler 19 Mayıs'ta kapalı mı?

19 MAYIS'TA AVM'LER AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ülke genelinde coşkuya kutlanan bir gündür ve bu günde tüm ülke için resmi tatildir. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı netlik kazanmadı. "19 Mayıs'ta AVM'ler açık mı? 19 Mayıs 2021 AVM'ler açık olacak mı?" sorularının yanıtları 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olup olmamasıyla netlik kazanamacak. Eğer 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanırsa AVM'ler 19 Mayıs'ta kapalı olur. AVM'lerde sadece marketler ve eczane gibi yerler açık olabilir.

19 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA AVM'LER KAPALI MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kararı çıkarsa AVM'ler o gün kapalı olur. AVM'lerin 19 Mayıs'ta açık mı yoksa kapalı mı olacağı sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceğine bağlı.

19 MAYISTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kademeli normalleşme ile birlikte sokağa çıkma yasaklarında güncellemeye gidildi. Akşamları 21.00'den sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. Genelgeye göre hafta sonları sokağa çıkma yasakları ise devam edecek. Cuma akşam 21.00'den Pazartesi sabah 5.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Çalışma hayatının aksamaması için uygulanan muafiyetler devam edecek. Kötüye kullanımda adli ve idari yaptırım uygulanacak. Tam kapanma uygulamasının hemen ardından kutlanacak olan 19 Mayıs bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanmasının olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı ancak 19 Mayıs'ta sokak kıstılamasının gelmesi muhtemel görünüyor.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir çok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

BAKAN SOYLU'DAN 19 MAYIS AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tam kapanmanın 19 mayıs ile uzatılıp uzatılmayacağı konusunda açıklamlarda bulunmuştu. Bakan soylu açıklamasında şunları söyledi: Bizim 19 Mayıs ile ilgili bir değerlendirmemiz yok, tabi bugün itibarıyla. Biz hükümet olarak şunu görmek istiyoruz; uykusuzluktan gözlerim acıyor arkadaşlarımız işlerini çok iyi yapabilsin diye. Yüzlerce binlerce taleple karşı karşıyayız. Biz mümkün olduğunca bu işi bitirelim, bir daha bu işlerle karşılaşmayalım düşüncesi içindeyiz.

19 MAYIS NEDİR?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

NOT: 19 Mayıs Çarşamba günü AVM'lerin açık mı yoksa kapalı mı olacağı sorusunu yanıtı 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının gelip gelmemesine bağlı. Sokağa çıkma yasağı gelirse 19 Mayıs'ta AVM'ler de kapalı olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.