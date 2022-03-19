19 Mart mazota zam mı geldi? Mazot ne kadar oldu? 19 Mart motorine kaç kuruş zam geldi? soruları araç sahipleri tarafından sorulmaya başlandı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından yükselişe geçen brent petrol fiyatların son bir kaç günde düşüş göstermişti. Brent petroldeki düşüşün ardından benzin ve mazota 3 gün peş peşe indirim gelmişti. 19 Mart'ta yapılan duyuru ise araç sahiplerini üzdü. Brent petrol fiyatlarında yaşanan hafif yükseliş benzin ve mazota zam olarak yansıdı. Peki mazota ne kadar zam geldi?

19 Mart mazota zam mı geldi? Mazot ne kadar oldu? 19 Mart motorine kaç kuruş zam geldi? soruları araç sahipleri tarafından sorulmaya başlandı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından yükselişe geçen brent petrol fiyatların son bir kaç günde düşüş göstermişti. Brent petroldeki düşüşün ardından benzin ve mazota 3 gün peş peşe indirim gelmişti. 19 Mart'ta yapılan duyuru ise araç sahiplerini üzdü. Brent petrol fiyatlarında yaşanan hafif yükseliş benzin ve mazota zam olarak yansıdı. Peki mazota ne kadar zam geldi?

İstanvul'da hafta sonu dizel araç sahiplerini üzen bir gelişme yaşandı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından uluslararası petrol fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşandı. Krize düşüne enerji piyasasında brent petrol fiyatları 138 dolar seviyesine kadar çıktı. Petrol ürünlerini dövizle alan ülkelerde yaşanan bu artışın ardından benzin ve mazot fiyatlarına peş peşe zam gelmişti. Son gelen haber dizel araç sahiplerini üzdü.

19 Mart mazota zam mı geldi?

Mazotun (motorin) litre satış fiyatına brent petrolde ve dolarda yaşanan yükselişe bağlı olarak 19 Mart itibariyle 1 lira 96 kuruş zam geldi.

Mazot ne kadar oldu?

Gelen son zamla birlikte mazotun litre satış fiyatı yeniden 20 TL seviyesini geçti. Mazot litre fiyatı 18,71 liradan 20,67 liraya yükseldi.

Benzin ve motoründe üst üstü 3 gün indirim yapıldı. Son olarak 17 Mart'ta benzin ve motorin indirimi uygulandı. Benzine 62 kuruş, motorine (mazot) 1 lira 1 kuruş indirim yapıldı. Son indirimle birliktebenzinin litre fiyatı 18 lira 8 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 18 lira 69 kuruş oldu. .

Benzin ve mazota 3 gün üst üste indirim gelmişti

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından petrol fiyatları 138 dolar seviyesine kadar çıktı. Uluslararası piyasada savaş şoku ile yükselen petrol fiyatları nedeniyle yurt içinde de benzin ve motorin litre satış fiyatlarına peş peşe zam geldi. Rusya-Ukrayna hattında barış görüşmelerinin olumlu ilerlemesinin ardından şoku atlatan petrol piyasası düşüşe geçti. Brent petrolün 100 doların altına düşmesiyle benzin ve mazota üst üste indirim gelmişti. .