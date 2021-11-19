19 Kasım Erzurum deprem | Deprem nerede hangi ilçede oldu? Depremin merkez üssü neresi? Erzurum'da 5.1 şiddetinde deorem meydana geldi. Deprem 19 Kasım günü saat 15.40'ta meydana geldi. Deprem bölgede paniğe neden oldu. Deprem nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Depremi yaşayan Erzurumlular depremin nerede, hangi ilçede ve hangi köyde olduğunu araştırmaya başladı. Peki Erzurum'da artçı depremler yaşanır mı?

19 Kasım Erzurum deprem | Deprem nerede hangi ilçede oldu? Depremin merkez üssü neresi? Erzurum'da 5.1 şiddetinde deorem meydana geldi. Deprem 19 Kasım günü saat 15.40'ta meydana geldi. Deprem bölgede paniğe neden oldu. Deprem nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Depremi yaşayan Erzurumlular depremin nerede, hangi ilçede ve hangi köyde olduğunu araştırmaya başladı. Peki Erzurum'da artçı depremler yaşanır mı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ERzurum'da meydana gelen depremin şiddetini 5.1 olarak açıkladı. Deprem bölgede bir çok il ve ilçeden de hissedildi. Erzurum'da deprem15.40'da yaşandı.

Deprem nerede hangi ilçede oldu? Depremin merkez üssü neresi?

19 Kasım'da meydana gelen Erzurum Depremi'nin merkez üssü Köprüköy ilçesi olduğu açıklandı. Depremin derinliği 6.94 kilometre olarak duyuruldu. Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Erzurum'da artçı deprem olur mu?

Deprem uzmanı Osman Bektaş A Haber'de depreme dair açıkalmalarda bulundu. Bektaş açıklamasında şunları söyledi: “Bu bölgede en son yıkıcı deprem 1983 yılında 6.8 büyüklüğünde Horosan depremini biliyoruz. Erzurum'un da geçmişte tarihsel depremlere şahit olduğu da bir gerçek. Gelecekte daha büyük bir deprem olma olasılığı her an var. Bu depremi ikaz olarak görüyorum. Çevredeki fayları etkileyebilir.”

"Birkaç köyden yıkıma ilişkin ihbarlar geldi"

Erzurum Valisi Okay Memiş deppreme ilişkin yaptığı açıkalmada "Birkaç köyden yıkıma ilişkin ihbarlar geldi." dedi. Tüm imkanlarla bölgeye doğru hareket halinde olduklarını belirten Vali Memiş, "Jandarma, Kaymakam ve Belediye yetkililerimiz bütün köyleri tarıyor. Olumsuz bir şey beklemiyoruz." ifadesini kullandı.

Kandilli depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıkladı

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5,2 olarak duyururken derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.

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Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yeryüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.